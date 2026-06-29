歴史を作ってきた人気モデルが並ぶ

6月21日、日本で唯一コレクターズカーのオークションを精力的に開催するビンゴスポーツ・グループの『BHオークション』が、今年2回目となるリアルオークションをお台場のシティサーキット東京ベイで行った。

【画像】希少車が続々と登場！BHオークション東京06.21シティサーキット東京ベイ 全12枚

今回は古今東西のコンディションの良いコレクターズカー35台と、マニアックなモーターサイクル6台を用意。トヨタ2000GT、日産GT-R 50イタルデザイン、アルファ・ロメオ8Cコンペティツィオーネ、ポルシェ935K3/80、ポルシェ911スピードスター（991）と、極みのモデルも出品された。



6月21日に開催された『BHオークション 東京06.21シティサーキット東京ベイ』。 上野和秀

国産旧車も2000GTはもちろん、未再生極上車のマツダ・サバンナRX-7SE（SA22C）、フルレストア済みのトヨタ・コロナ・マークII 2000GSS、日産ブルーバードSSSターボS（910）、ほぼ新車といえるホンダS2000など、歴史を作ってきた人気モデルが並ぶ。

注目したいのは、伝説のスーパーカーショップである三浦商事の協力により、同社が所有していたフェラーリF50や同365GT4/BBなどのスーパーカーのパーツがチャリティ出品されたことだ。

プレビューの6月20日は雨天だったため、出品車は屋内に展示。そのため、いつもとは違う雰囲気となったのが新鮮だった。翌日の入札は天候に恵まれ、青空の下で出品車を確認できた。

オークションが始まると、続々と新記録を樹立する好調な入札が続いた。全体の落札率は、BHオークションの過去最高となる70.1%を記録する盛況ぶりだった。

人気のフェラーリは全車が落札

オークションで主役といえるフェラーリは、走行1万2000kmの328GTBを筆頭に、人気のF355ベルリネッタ、355スパイダー、松田コレクションが所有していた599HGTE、走行僅か331kmという599GTO、458スペチアーレと488ピスタといった人気モデルが用意された。

このうち599GTOは走行331kmというほぼ新車といえるコンディションだけに入札が続き、最終的に日本新記録となる2億313万円で海外組が落札した。



走行331kmというほぼ新車の599GTOは、日本新記録となる2億313万円で海外組が落札。 上野和秀

場内のディスプレイに表示される米ドルの額を見ると約126万ドルにすぎず、欧米で極上車は200万ドルで取引されていることを考えると、格安で落札できたことになる。ここにも円安の影響が出ており、日本人としては複雑な心境になってしまった。

この他のフェラーリも人気を集め、どれも最近の相場を越える高額で落札された。中でも松田コレクションが所有していた599HGTEは、ヒストリーと2万1000kmと低走行が評価され、驚きといえる2941万5000円を記録している。フェラーリ各車の落札額は以下のとおりだ。

1987年フェラーリ328GTS 2331万円

1995年フェラーリF355ベルリネッタ（6MT） 3496万5000円

1998年フェラーリF355スパイダー（6MT） 2941万5000円

2010年フェラーリ599GTO 2億313万円

2011年フェラーリ599HGTE 2941万5000円

2015年フェラーリ458スペチアーレ 9435万円

2019年フェラーリ488ピスタ 7548万円

＊落札額は、落札手数料と手数料の消費税を含めた額で表示。

ポルシェ935K3/80は落札ならず

主役の内の1台だったポルシェ935K3/80はヒストリーを備え、FIAペーパーも完備していたが、純レーシングマシンだけに乗る技量やメンテ、保管など種々のハードルが存在することもあり流れてしまった。

しかしその他のポルシェは盛況だった。最新の2026年ポルシェ911スピリット70（992）は4551万円、2019年ポルシェ911スピードスター（991）が6049万5000円を記録。最近ほとんど流通しないポルシェ928は1994年の最終型となるGTSが出品され、室内保管で走行が9571kmと極めて程度が良く、そのため驚きといえる2275万5000円で落札された。



ポルシェ935K3/80は、ハードルが高すぎたのか流れてしまった。 上野和秀

その他の車両のオークション結果は以下のとおりだ。

2007年アルファ・ロメオ8Cコンペティツィオーネ 5006万1000円

2012年アルピナB3GT3 1087万8000円

2014年BMW M235iレーシング 流札

1973年デ・トマソ・パンテーラ 流札

1964年ロータス・タイプ31フォーミュラ3 532万8000円

2019年マクラーレン570S GT4 1443万円

2026年マクラーレン750S MCL38セレブレーション・エディション 7215万円

1980年メルセデス・ベンツ500SLC 流札

1989年メルセデス・ベンツ500SL 699万3000円

1977年日産フェアレディZ（S31/RB25DEコンバージョン） 流札

2013年日産GT-Rクラブ・トラック・エディション 流札

2024年日産GT-R50イタルデザイン 流札

2004年ルノー・スポール・クリオV6フェーズ2 流札

1974年スバッロ328 466万2000円

1964年ヴィカレッジ・ジャガーEタイプ4.2ロードスター 流札

＊落札額は、落札手数料と手数料の消費税を含めた額で表示。

＊BHオークション東京06.21レポート（2）に続きます。