ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」の新曲「FireWorks」が、岐阜県のテレビ・ラジオ局「ぎふチャン（岐阜放送）」が中継する第108回全国高校野球選手権岐阜大会の野球中継テーマソングに決定した。

同グループのSNSなどで28日に情報が公開された。

岐阜大会は62校が参加して7月4日に開幕。同28日に決勝が行われる予定で、今春の東海大会を制した県岐阜商が優勝争いの軸になるとみられる。

ぎふチャンではテレビで準々決勝から決勝まで、ラジオで決勝を中継する予定になっている。

「FireWorks」は今月3日に発売された同グループ14枚目のシングルで、「湘南乃風」のメンバーであるSHOCK EYEの作詞作曲を担当。

ぎふチャンでラジオ番組「つばきファクトリー 河西結心のYOU＆ME MUSIC」などを担当しているメンバーの河西結心（ゆうみ＝22）は、自身のブログに「このFireWorksは、時に落ち込んでしまったり、自信をなくしてしまう自分の心にもう一度火を灯してくれる、背中を押してくれる歌詞なんです」と書き込んだ。

そして「夏のために必死に練習を重ねてきた高校球児の皆さんにも、エネルギーを届けられたらいいなと思います！高校球児の皆さん、頑張ってください」と熱いエールを送った。

また、岐阜県の隣の愛知県出身のメンバー・村田結生（ゆう＝16）は「ゆうも高校生だからなんか不思議な感覚！同世代を音楽で応援するって、なんかゆうも心が燃えるというか。この曲で少しでも高校球児の背中を押せればいいな〜と思ってます！」と、パワーを送ることを約束した。