名古屋〜岡崎の「新ルート」 残すはあと「3km弱」

愛知県内のほぼ中央にある主要都市、岡崎市から名古屋市の西部に向かう県道56号「名古屋岡崎線」ですが、現在バイパスの建設が進んでいます。



どのようなバイパスで、開通したらどう便利になるのでしょうか。

県道56号線は、北岡崎から三菱自動車工業の岡崎製作所付近を通って、伊勢湾岸や国道155号と交差したあと、みよし市や東郷町を経由。その後は名鉄豊田線に沿うように平針から川名と通り、地下鉄桜通線の吹上駅付近に向かいます。

【画像】超便利!? これが名古屋〜岡崎の新ルート「名古屋岡崎線バイパス」の位置とルートです！（13枚）

約30km強の道路で、通称「平針街道」とも呼ばれています。

ちょうど国道1号と国道153号の間を通り抜けるような形で、地域の生活道路としても機能しているほか、名古屋と岡崎の主要都市を結び、さらに沿線には先述の三菱 岡崎製作所に加え、トヨタ車体の吉原工場、トヨタ自動車の堤工場や高岡工場など、自動車関連の工場も多数立地するなど、非常に交通需要が高い路線です。

いっぽうで、現道は右折レーンこそところどころにありますが基本的に2車線で、キャパシティが追いついていない状況となっていました。

そこで、広くて走りやすく、さらに現道よりもショートカットのルートを通る「名古屋岡崎線バイパス」が計画されています。

ルートは北岡崎から伊勢湾岸まではほぼ現道と同じですが、以西は南側に進路を取ります。ちょうど伊勢湾岸沿いを「側道」のような形で刈谷市の伊勢湾岸 刈谷ハイウェイオアシス・PAまで向かい、みよし市と東郷町を通らずに豊明を経由。

そこから桜通線の徳重や名古屋第二環状道（名二環）の鳴海IC付近までショートカットし、さらに先は「東海通」に直通し、名古屋市中心部に入っていきます。

実はすでにほとんどが開通済みで、豊明市と刈谷市の境にある「境川」をわたる1.2kmの「豊明刈谷工区」も2026年3月に新規開通しています。一部区間は暫定2車線ですが、基本的に4車線設計で広く、右折レーンも完備され、現道よりもかなり走りやすくなりました。

さて、唯一の未開通部となっているのが、岡崎側の豊明刈谷工区から先、徳重方面につながる約2.8kmの「豊明中央工区」です。県立豊明高校周辺から2つの池（勅使池・若王子池）の間を通り抜ける区間となります。

2020年に事業化されましたが、まだまだ開通までの道のりは長そうです。2024年度の事業再評価では用地取得率は「0％」という状況で、まずは用地取得とともに調査・設計が必要な段階です。

2026年6月中旬現在、現場周辺を見に行くと、開通したばかりの豊明刈谷工区から突然行き止まりになります。周辺には家屋も残っており、耕作地やもとからある雑木林もそのまま残置している状況で、完成形は全く見えません。

ただし、現在のところ、開通が先延ばしになるような「阻害要因」はないとされています。完成予定は2032年度で、まずはスムーズな用地取得が肝となります。

残るこの工区が晴れて開通し、全線開通を果たせば、東名岡崎ICや伊勢湾岸の刈谷SIC、名二環の鳴海ICなど、周辺の高速道路に接続。

また先出の通り1号と153号に挟まれている豊明・刈谷の北部エリアにとっては非常に便利な名古屋・岡崎行き一般道ルートが構築されます。災害時には現道と違って広いため、第二次緊急輸送道路にも指定されているなど、愛知県内でも重要な道路になるでしょう。