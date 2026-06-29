“M-1王者”と“オリコン1位アーティスト”がまさかの同じ衣装 『テレ東音楽祭』→『有吉ぃぃeeeee！』連続する2番組で奇跡的つながり【検証画像あり】
テレビ東京は28日、音楽特番『テレ東音楽祭 2026夏』（後6：30）を生放送。この影響でこの日は午後11時からの放送となった次番組の『有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？』（毎週日曜 後10：00※通常回）との、奇跡的な“つながり”が話題となった。
【検証画像】テレ東連続する2番組で奇跡的な衣装かぶり
約4時間半の生放送でさまざまなアーティストが出演した『テレ東音楽』。番組中盤には、1998年末にリリースし、「オリコン週間シングルランキング」1位を獲得するなど、大ヒットを記録したSomething ELse（現在は解散）「ラストチャンス」を、ボーカルの大久保伸隆が熱唱した。この際の衣装である蛍光の波線が描かれた半そでストライプのシャツが、次番組の『有吉ぃぃeeeee！』に出演していたウエストランド・井口浩之とまさかの丸かぶり。連続する2番組で出演者の衣装が同じという珍しい現象となった。
この事態にSNSでは、「有吉ぃぃeeeee！のウエストランド井口とさっきのSomething ELseの人同じ衣装だ！！」「井口さんと伸くんのお衣装と被ってるやーん！」と、気付いた人から反響が寄せられている。
【検証画像】テレ東連続する2番組で奇跡的な衣装かぶり
約4時間半の生放送でさまざまなアーティストが出演した『テレ東音楽』。番組中盤には、1998年末にリリースし、「オリコン週間シングルランキング」1位を獲得するなど、大ヒットを記録したSomething ELse（現在は解散）「ラストチャンス」を、ボーカルの大久保伸隆が熱唱した。この際の衣装である蛍光の波線が描かれた半そでストライプのシャツが、次番組の『有吉ぃぃeeeee！』に出演していたウエストランド・井口浩之とまさかの丸かぶり。連続する2番組で出演者の衣装が同じという珍しい現象となった。
この事態にSNSでは、「有吉ぃぃeeeee！のウエストランド井口とさっきのSomething ELseの人同じ衣装だ！！」「井口さんと伸くんのお衣装と被ってるやーん！」と、気付いた人から反響が寄せられている。