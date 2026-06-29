日本テレビ系お昼の情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金 11:55〜13:55放送）。きょう6月29日（月）の放送では、郄地優吾（SixTONES）、柳沢慎吾、川村エミコ（たんぽぽ）の3人が、栃木県・日光を舞台に新企画に挑戦。その土地を知り尽くす温泉旅館の女将さんたちから「ガイドブックには載っていない」地元の穴場スポットや限定メニューを教えてもらう、題して「女将3ツ星旅」。定番の観光地・日光の知られざる新発見グルメや絶景が続々と登場！

世界遺産エリアの古民家カフェで味わう「限定冷やしぜんざい」

日光の観光拠点「日光千姫物語」の女将であり、日光女将の会会長でもある根本さんのおすすめ。世界遺産・日光山内にある築300年以上の古民家を改装した「本宮カフェ」を訪れる。緑に囲まれたフォトジェニックなテラス席でいただく、夏限定の「冷やしぜんざいセット」が登場。あずきの旨みを最大限に引き出す、夏にぴったりな“ある意外な隠し味（塩）” とは一体 !?

女将たちがこぞって集まる町中華の「名水とろとろ杏仁豆腐」

地元の方に愛される創業約40年の知る人ぞ知る名店「日光翠園」へ。女将さんたちが集まって必ず頼むというのが、デザートの杏仁豆腐。「人生で食べた中で一番美味しい」と大絶賛される秘密は、日光の名水を贅沢に使い、ゼラチンだけだととろとろ滑らかな食感だが寒天を混ぜることで少し歯応えもある“とろとろプルプル食感”。

霧降高原「キスゲ平園地」1,445段の階段から狙う 女将流のピンポイント絶景

1,445段もの階段を登る「天空の階段」としてSNSで話題のスポット。今回は、老舗旅館の女将が伝授してくれた「955段上がって、前に3歩、左に6歩行った場所」という、ガイドブックには載っていないピンポイントなベストビューを調査。放送日頃に見頃を迎える黄色いお花「ニッコウキスゲ」と階段が美しく織りなす絶景の撮影に川村が挑む。

創業約130年の老舗が作る 夏限定の「塩羊羹」

優吾＆慎吾のコンビが向かったのは、約130年の歴史を誇る「三ツ山羊羹本舗」。自家製餡にこだわる名店で、女将が「もっとも夏にぴったり」と太鼓判を押すのが、あえて塩味を立たせるように作られたガイドブック未掲載の「塩羊羹」。夏にぴったりの上品な味わいはスタジオへの手土産にも登場！

女将さんたちに聞くとガイドブックに載っていない穴場情報が次々出てくる展開に、優吾＆慎吾の2人も大興奮！この他にも、約170年の老舗旅館にあった、あっと驚く“手作りアクティビティ”を体験する経験も。

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