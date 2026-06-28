【今夜放送】『テレ東音楽祭 2026夏』タイムテーブル 史上初の日曜放送 約4時間半生放送【一覧】
テレビ東京『テレ東音楽祭 2026夏』がきょう28日午後6時30分から4時間半にわたって生放送される。今回は9人組グループ・Snow Manの深澤辰哉と俳優・松本若菜がMCを務める。
【画像】豪華！これまでに発表された『テレ東音楽祭 2026夏』出演アーティスト【複数】
2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。今年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送（※一部事前収録あり）で届ける。
番組中には、テレ東新人アナウンサーの鈴木芹里乃と北川莉央アナがデビュー。フレッシュな姿で中継現場を担当する。このほか、同日午後4時55分からは『テレ東音楽祭2026初夏』を放送する。日向坂46 五期生による音楽番組初パフォーマンス、大注目のROIROM、『新劇場版☆ケロロ軍曹』のオープニング曲を披露するano ＆ 粗品などのラインアップで届ける。
■18時台に登場するアーティスト
B.B.クィーンズ
モナキ
中島健人
工藤静香（19時台にも出演）
武田鉄矢（海援隊）
LINDBERG
高嶋政伸（※高＝はしごだか）
麻倉未稀
■19時台に登場アーティスト
酒井法子
千堂あきほ
楠瀬誠志郎
PERSONZ
西田ひかる
吉田栄作×辛島美登里
NOA（仙道敦子×吉田栄作）
小野正利
いしだ壱成
石井明美
ZIGGY
赤井英和
長渕剛
工藤静香
宮沢和史
中西保志
ZARD
■20時台に登場するアーティスト
国生さゆり
アグネス・チャン
早見優
松本伊代
南野陽子
本田美奈子.
バブルガム・ブラザーズ
永井真理子
THE 虎舞竜
澤田知可子
TAMA（Hysteric Blue）
Juice=Juice
FIELD OF VIEW
久宝留理子
けんいち（元ロードオブメジャー）
SUPER EIGHT
島袋寛子
DA PUMP（21時台にも出演）
MAX（21時台にも出演）
知念里奈（21時台にも出演）
観月ありさ
TRF
■21時台に登場するアーティスト
hitomi
YU-KI×マーク・パンサー
鈴木亜美
DA PUMP（22時台にも出演）
MAX
知念里奈
LUNA SEA（22時台にも出演）
相川七瀬
大久保伸隆（ex.Something ELse）
SHAZNA
SATSUKI（元ZOO）
森若香織（GO-BANG’S）
河口恭吾
aespa
Aぇ! group
超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）
FRUITS ZIPPER
乃木坂46
■22時台に登場するアーティスト
ano
IMP.
伊東歌詞太郎
AKB48
OWV
KEY TO LIT
JI BLUE
Kis-My-Ft2
DA PUMP
LUNA SEA
DOZAN11 aka 三木道山
【画像】豪華！これまでに発表された『テレ東音楽祭 2026夏』出演アーティスト【複数】
2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。今年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送（※一部事前収録あり）で届ける。
番組中には、テレ東新人アナウンサーの鈴木芹里乃と北川莉央アナがデビュー。フレッシュな姿で中継現場を担当する。このほか、同日午後4時55分からは『テレ東音楽祭2026初夏』を放送する。日向坂46 五期生による音楽番組初パフォーマンス、大注目のROIROM、『新劇場版☆ケロロ軍曹』のオープニング曲を披露するano ＆ 粗品などのラインアップで届ける。
B.B.クィーンズ
モナキ
中島健人
工藤静香（19時台にも出演）
武田鉄矢（海援隊）
LINDBERG
高嶋政伸（※高＝はしごだか）
麻倉未稀
■19時台に登場アーティスト
酒井法子
千堂あきほ
楠瀬誠志郎
PERSONZ
西田ひかる
吉田栄作×辛島美登里
NOA（仙道敦子×吉田栄作）
小野正利
いしだ壱成
石井明美
ZIGGY
赤井英和
長渕剛
工藤静香
宮沢和史
中西保志
ZARD
■20時台に登場するアーティスト
国生さゆり
アグネス・チャン
早見優
松本伊代
南野陽子
本田美奈子.
バブルガム・ブラザーズ
永井真理子
THE 虎舞竜
澤田知可子
TAMA（Hysteric Blue）
Juice=Juice
FIELD OF VIEW
久宝留理子
けんいち（元ロードオブメジャー）
SUPER EIGHT
島袋寛子
DA PUMP（21時台にも出演）
MAX（21時台にも出演）
知念里奈（21時台にも出演）
観月ありさ
TRF
■21時台に登場するアーティスト
hitomi
YU-KI×マーク・パンサー
鈴木亜美
DA PUMP（22時台にも出演）
MAX
知念里奈
LUNA SEA（22時台にも出演）
相川七瀬
大久保伸隆（ex.Something ELse）
SHAZNA
SATSUKI（元ZOO）
森若香織（GO-BANG’S）
河口恭吾
aespa
Aぇ! group
超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）
FRUITS ZIPPER
乃木坂46
■22時台に登場するアーティスト
ano
IMP.
伊東歌詞太郎
AKB48
OWV
KEY TO LIT
JI BLUE
Kis-My-Ft2
DA PUMP
LUNA SEA
DOZAN11 aka 三木道山