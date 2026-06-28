2026年10月に国立代々木競技場 第一体育館で開催されるアイスショー『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』の第七弾描き下ろしキャラクタービジュアル「膝丸 イメージオンアイスver.」が公開された。あわせて、エルアンコール先行およびプレリクエスト先行の受付を、2026年7月3日（金）12時から開始することも発表された。

今回公開された「膝丸 イメージオンアイスver.」は、『刀剣乱舞ONLINE』の原作スタッフが本公演のために描き下ろした特別ビジュアルである。

膝丸は、源氏に伝わる重宝とされる太刀で、兄弟刀・髭切とともに知られる刀剣男士。源満仲が打たせたと伝えられ、蜘蛛切、吠丸、薄緑など時代ごとに名を変えながら受け継がれてきた来歴を持つ。

本ビジュアルでは、源氏の重宝としての静かな気品や落ち着いた佇まいに加え、その内に秘めた鋭さを、フィギュアスケートならではのスピード感や躍動感をイメージして表現している。

なお、この描き下ろしはイメージビジュアルであり、公演ではスケートに特化したオリジナル衣装が用意される予定だという。

『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』では、氷上という新たな舞台で、フィギュアスケートならではの身体表現とスピード感を融合させたパフォーマンスが展開される予定である。