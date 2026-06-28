人気ネコブランドがついにあの球団とコラボ！?

神戸の通販会社「フェリシモ」。2010年から社内のネコ好きが集まり、ネコ好きのためのブランド「猫部」を展開しています。

だらんとくつろぐネコの姿がかわいい傘タグや、ネコの毛を入れてずっと一緒にいられるペンダント、累計490万枚以上売り上げる絆創膏ならぬ「にゃんそうこう」といったヒット商品など、2000アイテム以上を販売。人気カテゴリーとなっています。

そんな「猫部」が今回コラボしたのは、阪神タイガース。猛虎ならぬ“猛猫”をデザインしたアイテムを作ったのです。

トラネコの猛猫マークがポイントのキャップや、便利なパスケースも。

おうち観戦や寝ている間も応援したいという方には、ユニフォームパジャマがおすすめ。縦縞の幅は、ユニフォームと同じ幅で作られているそうです。

―――阪神タイガースとのコラボのきっかけは？

（フェリシモ「猫部」 村上彩佳さん）「元々兵庫県で同じ拠点ということで、トラはネコ科の大先輩なので『猫部』もご一緒したいなと思っていましたが、この度、縁をいただいて商品化にこぎつけました」

発売1週間でフェリシモの新商品ランキング上位を独占しているということです。

阪神史上初の連覇に向け、応援にも熱が入りそうです。