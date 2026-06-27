あの興奮と感動をもう一度。2026年7月3日（金）より、ヒューマントラストシネマ渋谷にてサム・ライミ監督作『スパイダーマン2』（2004）が1週間限定で上映される。今回の特別上映はTHE RIVERによる初の劇場連動企画の「REVIVAL by THE RIVER」第1弾だ。

トビー・マグワイア演じるスパイダーマン／ピーター・パーカーの活躍を描いたサム・ライミ監督版『スパイダーマン』三部作の第2作目にあたる本作。VFXなどは第77回アカデミー賞において視覚効果賞を受賞するなど、高い評価を得ている。

数ある名場面のなかでも、『スパイダーマン2』を語るうえで欠かせない存在が、アルフレッド・モリーナ演じるドクター・オクトパス／オットー・オクタビアスである。4本の人工アームを自在に操る圧倒的な存在感、スパイダーマンとの激しい戦い、そして悲劇性を帯びた人物像。単なる強敵にとどまらない奥行きが、今なお本作を語り継がれるヒーロー映画たらしめている。

なかでも印象深いのは、彼がピーター・パーカーに語る「知性」についての言葉だ。オットーはなぜドクター・オクトパスへと変貌し、なぜ最後に自らの過ちを悟ることができたのか。その核心には、彼が科学者として抱いていた信念がある。

ドクター・オクトパスが名ヴィランとして、今も観客の心に残るのには他にも理由があるだろう。それが科学者オットー・オクタビアスとしての思想--というよりも信念だ。彼はハリー・オズボーン率いるオズコープ社から莫大な資金援助を受け、核融合の実験を進めており、その研究成果はノーベル賞ものと言われている。しかし、それにはオットーは興味を示さずに、ピーターに以下のような助言をするのである。

優秀なだけではダメだ。努力しないと。知性は特権ではなく、授かり物だ。人類のために使わねば。

（Being brilliant’s not enough, young man. You have to work hard. Intelligence is not a privilege, it’s a gift. And you use it for the good of mankind.）

この言葉には、持てる者がその力をどう使うべきかという倫理が込められている。社会的地位や特権には責任が伴うという「ノブレス・オブリージュ」にも通じるが、オットーの場合、その対象は身分や階級ではなく「知性」そのものだ。

自分がここまで研究できたのは、様々な人物に支えられてきたからであり、それを社会、ひいては人類全体に還元する。そして、オットーはスパイダーマン活動のせいで落第寸前だったピーター・パーカーに対して、その頭脳を無駄にせず、大学進学を支えてくれた人々に還元できるようにと助言するのであった。

ドクター・オクトパス暴走の裏側

しかし、その信念は制御チップが壊れた人工アームによって、邪悪なものへと染め上げられてしまう。大事な妻を失い、実験装置も破壊された。これまでの人生すべてが一瞬で消えてしまった。それでいいのか。自分“たち”には優れた知性がある。それを活かして研究を完成させ、人類を導くべきではないのか。人工アームの人工知能はそのようにささやく。

それによって、オットーのノブレス・オブリージュ的思想は、優れた知性を持つ自分が犠牲を払った分、核融合実験を成功させるべきであり、そのためにはいかなる手段も問わないという選民思想に近いものに変わってしまった。そうして生まれたのがヴィランのドクター・オクトパスである。

ドクター・オクトパスは最初こそ、自分は妻ロージーという最大の犠牲を払って人類に貢献しようとしたのだから、周囲もそうすべきと正当化して銀行強盗などを行なっていた。しかし、じわじわとオットーの精神よりも人工知能の邪悪なささやきが勝ってくると、そういった正当化も薄れていく。

善人が善意の押し付けでヴィランになり、罪を重ねるごとに善意の押し付けという建前すらなくなっていく。『スパイダーマン2』はオットー・オクタビアスという善良な科学者の信念が崩壊していく様子を丁寧に描きつつ、最後にピーター・パーカーという青年の言葉で自分の言葉を思い出し、科学者の本懐を果たそうとする作品となっている。

今だからこそ刺さる？オットーの姿

現代社会でノブレス・オブリージュは再び注目を浴びるものとなっている。AIやビッグデータによって、一部に知識と影響力が集中する現在。それらの巨大IT企業に様々な情報が集まって莫大な利益をあげているが、社会的責任を果たしているのかどうかという問いが生まれたのだ。

ある意味では、巨大IT企業は優れた知性を持つ技術者集団という側面を持っている。オットー・オクタビアスの言葉を借りれば、そのような知性を特権として扱うのではなく、人類全体への貢献として使用すべきということなのだろう。

その一方で、すべての技術者が特権階級にいるわけではないという反論もあると考えられる。だからこそ、巨大IT企業を支えるような技術や知識を持った者は、それをただ会社の利益のために使うのではなく、他にもっと何ができるか自発的に考えるべきではないかという問いとして、ドクター・オクトパスの存在は観客の心をつかみ続けているのではないだろうか。

『スパイダーマン2』公開から約22年。私たちはオットー・オクタビアスの言葉に対してどのような返答ができるだろうか。スクリーンを通して、彼と再会することは、私たちに今できることを考えるチャンスなのかもしれない。

映画『スパイダーマン2』（2004）はヒューマントラストシネマ渋谷（東京都渋谷区）にて2026年7月3日（金）より1週間限定上映。上映開始時刻は全日18：10より。

チケット購入

ヒューマントラストシネマ渋谷 劇場公式サイト