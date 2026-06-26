ホームズとワトソンが登場!?不思議ミステリー『ゴーストライター』シーズン2がテレビ放送

ご書店に現れた幽霊からのメッセージの謎を解く不思議ミステリーのシーズン2となる海外ドラマ『ゴーストライター2』（全13回）が、2026年9月よりEテレにて放送スタートすることが明らかになった。

ゴーストライターの心残りとは……？いよいよその正体が明らかに！

謎の存在「ゴーストライター」は、いろいろな本の登場人物たちを現実に呼び出し、主人公ルーベンと仲間たちだけに見えるメッセージを送ってくる。ルーベンたちはそのメッセージを頼りに、ゴーストライターの謎を解き明かしていく。

シーズン2では名探偵シャーロック・ホームズと相棒ワトソンが登場する。さらに海賊船に乗って時間旅行へと出発？ 時空を超えた冒険がルーベンたち4人を待ち受ける！ 謎が謎を呼ぶメッセージ。果たしてゴーストライターの正体とは……？

第1回あらすじ

メッセージを送ってくる幽霊はルーベンのおばあちゃんではなかった！ 困惑するルーベンたちの前に金色のドラゴンが現れる。ゴーストライターが新たにキャラクターを送ってきたのだ。てっきり本から出てきたものだと思ったが、それはルーベンの描いた絵だった。ルーベンはシェヴォンの絵も描いていて、4人の目の前にもう一人のシェヴォンが現れる……。

キャスト（声の出演）

ルーベン：アイザック・アレレーンズ（声：中村おとわ）シェヴォン：アマディ・チャパタ（声：神戸光歩）カーティス：ジャスティン・サンチェス（声：原田萌）ドナ：ハンナ・レヴィンソン（声：森川真紗子）エイミー：ニコラ・コレイア＝ダミュード（声：うえだ星子）アーネスト：ジェイ・サンティアゴ（声：牛山茂）ほか

『ゴーストライター2』放送情報

『ゴーストライター2』は、Eテレにて2026年9月スタート（全13回）※NHK ONEで同時・見逃し配信予定。（海外ドラマNAVI）

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