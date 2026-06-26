ミスタードーナツ、『もっちゅりん』の予約・販売 台風の影響にともなう注意事項を発表 休店の場合の“対応”など説明
ダスキンが運営するミスタードーナツが、人気の新作『もっちゅりん』の予約・販売について、台風などの影響にともなう注意事項を公式ホームページとSNSで発表した。
【画像】『もっちゅりん』をゲットするために…ミスドネットオーダー利用方法
同商品は、6月3日から店頭販売および予約分の受け渡しを開始。14日から「ミスドネットオーダー」での予約受付を開始。発売タイミングに合わせ、ネットオーダーに関する予約の注意事項を伝えていた。
今回は「『もっちゅりん』につきまして、ご予約・販売にともなうご案内をさせていただきます」と書き出し、店頭販売、ネットオーダーそれぞれの注意点を改めてアナウンス。
現在、“ダブル台風”とも称される台風7号、8号が日本列島に接近していることから、「臨時休店や営業時間変更について」と項目立て、「台風・地震等の天候不良ややむを得ない事情により、休店または営業時間を変更させていただく場合がございます。休店となる場合、ネットオーダーの予約はキャンセルとさせていただきます」と伝えた。
店頭販売については「一部のショップでは大変な混雑が予想され、商品のご購入までお時間を要する場合がございます」と特記したほか、「一部のレギュラー商品においては、販売を休止している場合がございます」「ショップにより販売時間・販売個数は異なります」と説明した。
また、「ミスドネットオーダー」での予約については、「注文は7月12日（日）お受け取り分までとさせていただきます」と再度告知。さらに、各ショップの製造状況等により、日程によっては予約上限数に達し、予約できない場合があることや、店舗・電話での予約は受け付けていないことも改めて紹介した。
ネットオーダーのキャンセルは「注文履歴画面から取り消しを行ってください」とし、「ただし、ゲストとしてのご注文および当日のキャンセルはショップにご確認ください。また利用規約に則り、ご予約におけるキャンセルのご連絡をいただけなかった場合には返金などの対応はできかねます」と説明。
文末では、「お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と伝えた。
【画像】『もっちゅりん』をゲットするために…ミスドネットオーダー利用方法
同商品は、6月3日から店頭販売および予約分の受け渡しを開始。14日から「ミスドネットオーダー」での予約受付を開始。発売タイミングに合わせ、ネットオーダーに関する予約の注意事項を伝えていた。
今回は「『もっちゅりん』につきまして、ご予約・販売にともなうご案内をさせていただきます」と書き出し、店頭販売、ネットオーダーそれぞれの注意点を改めてアナウンス。
店頭販売については「一部のショップでは大変な混雑が予想され、商品のご購入までお時間を要する場合がございます」と特記したほか、「一部のレギュラー商品においては、販売を休止している場合がございます」「ショップにより販売時間・販売個数は異なります」と説明した。
また、「ミスドネットオーダー」での予約については、「注文は7月12日（日）お受け取り分までとさせていただきます」と再度告知。さらに、各ショップの製造状況等により、日程によっては予約上限数に達し、予約できない場合があることや、店舗・電話での予約は受け付けていないことも改めて紹介した。
ネットオーダーのキャンセルは「注文履歴画面から取り消しを行ってください」とし、「ただし、ゲストとしてのご注文および当日のキャンセルはショップにご確認ください。また利用規約に則り、ご予約におけるキャンセルのご連絡をいただけなかった場合には返金などの対応はできかねます」と説明。
文末では、「お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と伝えた。