文化放送は6月28日（日）午後4時00分から、『ボートレースライブ SG 第36回グランドチャンピオン優勝戦 実況中継』を、同局をキーステーションに全国ネットで放送する。（ネット各局では午後4時30分から放送）

「グランドチャンピオン（通称：グラチャン）」は、前年度のSGレースで活躍したレーサーにのみ出場資格が与えられる、まさに“SGの中のSG”と称されるハイレベルな一戦だ。出場レーサーは、実績・実力ともにトップクラスの精鋭ぞろい。ボートレースファンにとっては、見逃せないビッグイベントのひとつである。

今年は、徳島県・ボートレース鳴門で9年ぶり2回目の開催。海水を使用する水面は潮の満ち引きの影響を受けるほか、スタートラインから第1ターンマークに向かってコース幅が狭くなる独特のレイアウトが特徴だ。インコースが有利とされるセオリーを超えた、一筋縄ではいかないレースに注目が集まる。



スタジオゲスト）柏木陽介

スタジオゲストには、元サッカー日本代表の柏木陽介が登場。サッカー界で数々のタイトル争いを経験してきた柏木が、頂点を懸けた戦いに挑むレーサーたちの心理状態や勝負の分かれ目を紐解いていく。進行は文化放送・高橋将市アナウンサーが担当。

また、現地のボートレース鳴門からは、ボートレースパーソナリティで四国放送パーソナリティの木戸弥生がゲスト出演し、実況担当の寺島啓太アナウンサーとともに、レース展望や現地ならではの情報を織り交ぜながら、優勝戦の模様をお届けする。



左から）高橋将市、木戸弥生、寺島啓太

音声だからこそ伝わる迫力と臨場感を存分に楽しめる内容となっている。

【特別番組概要】

■番組名： 『ボートレースライブ SG 第36回グランドチャンピオン優勝戦 実況中継』

■放送日時： 2026年6月28日（日） 文化放送：午後4時00分～4時55分 その他ネット各局：午後4時30分～4時55分

■ネット局： 全国29局ネット（文化放送を含む）

■スタジオゲスト： 柏木陽介（元サッカー日本代表）

■スタジオ進行： 高橋将市（文化放送アナウンサー）

■現地ゲスト： 木戸弥生（ボートレースパーソナリティ、四国放送パーソナリティ）

■現地実況： 寺島啓太（フリーアナウンサー）