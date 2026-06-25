YouTubeチャンネル「たむ旅」が「【恐怖】中国→カザフスタンを国境越えしようとしたら大変な事になりました…」と題した動画を公開しました。動画では、たむ夫婦が中国のウルムチからカザフスタンのアルマトイまで、寝台列車と国際バスを乗り継いで陸路で国境を越える過酷な移動の様子をレポートしています。



旅の始まりはウルムチ南駅。国境の街であるホルゴスまで、緑色の客車が特徴的な寝台列車に乗車します。2人が利用した軟臥（1等寝台）は鍵付きの個室になっており、コンセントや広々とした洗面所などの設備も充実。車窓からの夜景を眺めながら、夜行列車ならではのロマンやワクワク感を楽しむ姿が収められています。



翌朝ホルゴス駅に到着後、国際バスターミナルへ移動し、無事にアルマトイ行きのバスチケットを確保。いよいよ国境越えへと向かいますが、中国側の出国施設で予期せぬトラブルが発生します。入国審査の列に並んでいると突然公安に捕まり、別室へ連行。スマホのデータから持ち物まで徹底的に調べられ、計3時間拘束された結果、乗っていたバスに置いていかれる事態に見舞われました。



その後、事情を説明して後続のバスに乗せてもらうことができ、カザフスタンへの入国はスムーズに完了。道中の休憩所では、カザフスタンでの最初の食事として「ラグマン」を味わい、長旅の疲れを癒やしています。



長時間の移動と予期せぬハプニングを乗り越え、無事にアルマトイのサイランバスターミナルへ到着。陸路での国境越えの過酷でリアルな実態がわかる内容は、今後中央アジアへの旅行を計画する際の貴重な心構えやヒントになりそうです。



リンクをコピーする