初戦のオランダ戦を2-2で引き分け、続くチュニジア戦では4-0の快勝を収めたサッカー日本代表。グループリーグ通過をかけ、26日午前8時（日本時間）にスウェーデン戦が行われる予定だ。

【写真】代表取締役のメールを公開！本田の呼びかけに応えた家具メーカー

家具メーカーが本田圭佑に呼応

「現在日本は勝ち点4でグループリーグ2位。今大会はレギュレーションが変更になり、3位でも決勝トーナメントに進める可能性が残りますが、現状3位で通過した場合、待ち構えるのは前回大会準優勝の強国フランス。

勢いをつける意味でも、スウェーデン戦は勝利し、気持ちよくグループリーグを終えたいところ。大事な一戦であることは間違いないです」（スポーツ紙記者、以下同）

午前8時という“通勤ラッシュ”の時間にキックオフを迎えるスウェーデン戦。日の丸を背負って戦うサムライブルーたちを後押しするべく、元日本代表の本田圭佑は、自身のXで、

《日本中の経営者の皆さん、すみません。出勤時間の調整を宜しくお願い致します》

と、呼びかけた。

この投稿に対し、インテリア・家具を販売するCAGUUU株式会社が、公式Xで、《本田さん、CAGUUUは本当に動きました!!》とし、続けて、《代表判断で、6/26（金）は午前在宅・午後出勤に緊急決定しました。社員一同日本代表戦応援します》と、反応した。

CAGUUUの判断にネット上では、

《ガチいい会社やん》

《イイネ一万回押しても足りない!》

《かっこいい会社 ブラボー》

《ステキ!!! 素晴らしい会社だ!》

など、絶賛の声が相次いだ。

同社に判断の背景について、問い合わせると、

「今回の決定は、単に出勤時間を調整することが目的ではありません。試合開始は朝8時、当社の通常出社時間は10時です。試合終了後すぐに慌てて出社するのではなく、まずは思い切り日本代表を応援し、その後は自宅で業務を進めてもらい、午後から出社する形にしました。

日本代表の試合は、多くの人にとって特別な時間です。家族や友人と一緒に応援したり、日本中が一体となって盛り上がったりする瞬間には、大きな価値があると考えています。私たちが民主化したいのは、家具そのものだけではありません。

“良い暮らしを選ぶ自由”そのものです。本田さんの投稿も一つのきっかけではありましたが、社員にもそうした時間を大切にしてほしいという思いから、今回の判断に至りました」（CAGUUU株式会社PR担当者）

と、回答があった。

社員の反応は…

社内の反応については、

「社内からは想像以上にポジティブな反応がありました。『会社がサッカーを理由に勤務時間を調整するとは思わなかった』という驚きの声もありましたし、『日本代表戦をリアルタイムで応援できて嬉しい』という声も多く聞かれました。

中には、『できれば1日在宅が良かったですが（笑）、これもオンとオフのメリハリとして捉えて、応援も仕事も全力でやります』といった声もあり、社員それぞれが前向きに受け止めてくれていたのが印象的でした。

もちろん仕事はしっかり行う前提ですが、こうした特別な瞬間を社員と共有できたことは、とても良かったと思っています」（前出・CAGUUU株式会社PR担当者、以下同）

と、説明する。

最後にサッカー日本代表へのメッセージとして、

「日本代表の皆さん、いつもたくさんの感動をありがとうございます。結果ももちろん大切ですが、それ以上に日本中の人々に勇気や希望、そして一体感を与えてくださっていることに感謝しています。CAGUUU社員一同、最高の観戦空間から全力で応援しています。頑張れ、日本代表!」

“チーム力”が試されるワールドカップ。ピッチ外で見せるこうした日本社会の粋な一体感もまた、サムライブルーたちの背中を強力に押し上げる原動力になりそうだ。