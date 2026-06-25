粒子状物質が呼吸器だけでなく慢性皮膚疾患である乾癬（かんせん）の発生と悪化のリスクまで高めるという大規模研究結果が出た。

韓国疾病管理庁国立保健研究院は24日、国民健康保険公団の資料を活用し全国の成人約840万人を分析した結果、長期間にわたり粒子状物質に露出するほど乾癬発生リスクが高まることが確認されたと明らかにした。今回の研究はアジアの人口集団を対象にした粒子状物質と乾癬関連研究で最大規模だ。

乾癬は世界の人口の約2〜3％が病む慢性炎症性皮膚疾患だ。遺伝的要因だけでなく生活環境、免疫反応、大気汚染など多様な環境要因が影響を及ぼすことがわかっている。粒子状物質は皮膚を損傷させ酸化ストレスと炎症反応を起こし炎症性皮膚疾患に影響を与える要因として提示されてきた。

分析の結果、年平均超粒子状物質（PM2．5）濃度が1立方メートル当たり10マイクログラム増加すると乾癬発生リスクは約19％高まった。粒子状物質（PM10）濃度が10マイクログラム増加するとリスクは約27％上昇した。研究陣は平均13．6年の追跡観察期間に乾癬発生者6万8260人を確認した。

すでに乾癬を患っている患者にも粒子状物質は影響を及ぼした。研究陣は乾癬患者約6万8000人を対象に短期粒子状物質露出と疾患悪化の関連性を追加分析した。薬品、光線治療、生物学的製剤開始など治療段階が上がった場合を症状悪化指標とした。その結果、1日平均PM2．5濃度が1立方メートル当たり10マイクログラム増加すると乾癬悪化リスクは約3％、PM10濃度が10マイクログラム増加すると約1％高まった。

特に60歳未満、都市居住者、喫煙経験者、医療給与受給者、アレルギー疾患パートナーなどでPM2．5露出と乾癬発生の関連性が大きく現れた。研究陣は今回の結果について、粒子状物質が呼吸器疾患だけでなく慢性皮膚疾患の発生と悪化にも影響を与えることがあることを示すと説明した。

国立保健研究院のキム・ウォンホ慢性疾患融合複合研究部長は「今回の研究は粒子状物質露出低減が皮膚疾患の予防と管理の側面でも重要である点を示唆する。粒子状物質濃度が高い日に乾癬患者、アレルギー疾患者は外出後の洗顔と保湿など皮膚管理を徹底し、症状が悪化する場合には医療機関を訪問するなど健康管理に留意する必要がある」と話した。