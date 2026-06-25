茂木健一郎「ホモ・サピエンスという言葉が表すように賢い存在でいて」クマになりきり人間社会へ力強く提言

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「クマはクマらしく、人間は人間らしく #森羅万象インタビュー」を公開した。動画では、茂木氏自身が「クマ」になりきり、昨今相次ぐクマの出没問題について独自の解釈を展開。人間中心主義に傾倒する現代社会へ、クマの視点から鋭い問題提起を行っている。



茂木氏は冒頭、「最近、人間の社会に色々とご迷惑をおかけして申し訳ありません」とクマの立場から謝罪した。クマが人里に降りてくる背景について、「たまたま歩いていたら人里があり、美味しいものがあった」と説明。さらに、過疎化によって集落の維持が困難になり、人間の減少がクマの接近を容易にしている現状を指摘しつつ、弾かれたクマも生きるために必死であると訴えた。また、人間の間でクマの殺処分が議論されていることに対して、「殺処分ってすごい言葉ですね。冷たい言葉です」と言及。役所などに寄せられる抗議の声についても、「クマの味方というより、人間同士のいろんなことでされていると思う」と冷静な分析を示した。



さらに核心部分では、「もともと地球って人間のものなんですか？」と問いかけ、すべてを人間中心に考える風潮に疑問を呈した。「最近の風潮を見ていると、ちょっと人間界もギスギスしていて、深くものを考える余裕がないのかなと思ってしまう」と現代人の余裕のなさを危惧。自然との関係性や、生かされている喜びといった根本に立ち返ることの重要性を強調した。



動画の最後では、人間と積極的に関わりたいわけではないと前置きした上で、「人間は人間らしく、ホモ・サピエンスという言葉が表すように賢い存在でいてほしい」と人間社会に向けて提言。本動画は、茂木氏が森羅万象になり代わって即興で語るシリーズの一環であり、ユニークな切り口で自然と人間の共生について深く考えさせる内容となっている。