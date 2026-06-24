YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【アフター万博速報】またミャクミャクに会えるぞ！！イベントいっぱい！見逃したらあかん！6/24更新！」を公開した。

動画では、アフター万博の最新イベント情報を速報形式で紹介。ミャクミャクに再び会える注目イベントや、コラボグッズの情報が続々と発表された。

中でも話題となっているのが、阪神タイガースとのコラボ。ユニフォーム姿のミャクミャクグッズに加え、実際に登場するグリーティングイベントも予定されており、ファンには見逃せない内容となっている。

さらに、大型フェスや体験型イベントなど、万博の世界観を引き継ぐ企画も続々登場。スタンプラリー要素など、万博を思い出せる楽しみ方も用意されているようだ。

どこで会えるのか？どのイベントに行くべきか--
気になる人は動画でチェックしておきたい。

イベントごとに日程や条件が異なるため、早めの情報チェックがおすすめ。

YouTubeの動画内容

00:00

阪神タイガース×ミャクミャクのコラボグッズ＆グリーティング
02:44

アフター万博 クラゲ祭り「いのちを祝う」イベント詳細
06:51

高島屋大阪店でオフィシャルポップアップストアが再オープン
07:56

アフリカンレストランPANAFでの布・洋服小物販売会
09:34

今後のイベント情報とまとめ

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