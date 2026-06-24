YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【アフター万博速報】またミャクミャクに会えるぞ！！イベントいっぱい！見逃したらあかん！6/24更新！」を公開した。



動画では、アフター万博の最新イベント情報を速報形式で紹介。ミャクミャクに再び会える注目イベントや、コラボグッズの情報が続々と発表された。



中でも話題となっているのが、阪神タイガースとのコラボ。ユニフォーム姿のミャクミャクグッズに加え、実際に登場するグリーティングイベントも予定されており、ファンには見逃せない内容となっている。



さらに、大型フェスや体験型イベントなど、万博の世界観を引き継ぐ企画も続々登場。スタンプラリー要素など、万博を思い出せる楽しみ方も用意されているようだ。



どこで会えるのか？どのイベントに行くべきか--

気になる人は動画でチェックしておきたい。



イベントごとに日程や条件が異なるため、早めの情報チェックがおすすめ。



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