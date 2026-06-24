【”暫定”W杯GS３位順位表】日本と同組のスウェーデンが１位、躍進カーボベルデが６位、有力候補のベルギーがなんと７位…決勝T行きを掴む８か国はどうなる？
48か国が出場する北中米ワールドカップでは、各組の上位２チームに加え、各組３位の成績上位８チームも決勝トーナメントに進出する。
グループステージはいよいよ最終節へ。各組の首位争いや２位争いが注目される一方で、「３位枠」を巡る戦いも見逃せない。ここでは、グループステージ２節終了時点の各組３位チームによる順位表を紹介する。
＜各組３位の順位表／グループステージ２節終了時点＞
１位 スウェーデン 勝点３（得失点差０）
２位 スコットランド 勝点３（得失点差０）
３位 クロアチア 勝点３（得失点差−１）
４位 アルジェリア 勝点３（得失点差−２）
５位 パラグアイ 勝点３（得失点差−２）
６位 カーボベルデ 勝点２（得失点差０）
７位 ベルギー 勝点２（得失点差０）
８位 チェコ 勝点１（得失点差−１）
----------------------------
９位 コンゴ民主共和国 勝点１（得失点差−１）
10位 エクアドル 勝点１（得失点差−１）
11位 ボスニア・ヘルツェゴビナ 勝点１（得失点差−３）
12位 セネガル 勝点０（得失点差−３）
現時点で勝点３を獲得しているスウェーデン、スコットランド、クロアチア、アルジェリア、パラグアイの５か国が一歩リードしている状況だ。ただし、最終節の結果次第では順位が大きく入れ替わる可能性もある。
躍進のカーボベルデが６位で、有力候補のベルギーがなんと７位と意外な順位にいるのも興味深い。各組の最終節を経て、“３位枠”を勝ち取る８か国がどこになるのか。その行方が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
グループステージはいよいよ最終節へ。各組の首位争いや２位争いが注目される一方で、「３位枠」を巡る戦いも見逃せない。ここでは、グループステージ２節終了時点の各組３位チームによる順位表を紹介する。
＜各組３位の順位表／グループステージ２節終了時点＞
１位 スウェーデン 勝点３（得失点差０）
２位 スコットランド 勝点３（得失点差０）
３位 クロアチア 勝点３（得失点差−１）
４位 アルジェリア 勝点３（得失点差−２）
５位 パラグアイ 勝点３（得失点差−２）
６位 カーボベルデ 勝点２（得失点差０）
７位 ベルギー 勝点２（得失点差０）
８位 チェコ 勝点１（得失点差−１）
----------------------------
９位 コンゴ民主共和国 勝点１（得失点差−１）
10位 エクアドル 勝点１（得失点差−１）
11位 ボスニア・ヘルツェゴビナ 勝点１（得失点差−３）
12位 セネガル 勝点０（得失点差−３）
現時点で勝点３を獲得しているスウェーデン、スコットランド、クロアチア、アルジェリア、パラグアイの５か国が一歩リードしている状況だ。ただし、最終節の結果次第では順位が大きく入れ替わる可能性もある。
躍進のカーボベルデが６位で、有力候補のベルギーがなんと７位と意外な順位にいるのも興味深い。各組の最終節を経て、“３位枠”を勝ち取る８か国がどこになるのか。その行方が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番