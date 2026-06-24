グループステージ２節終了時点での各組３位・12か国の順位表。(C)SOCCER DIGEST

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　48か国が出場する北中米ワールドカップでは、各組の上位２チームに加え、各組３位の成績上位８チームも決勝トーナメントに進出する。

　グループステージはいよいよ最終節へ。各組の首位争いや２位争いが注目される一方で、「３位枠」を巡る戦いも見逃せない。ここでは、グループステージ２節終了時点の各組３位チームによる順位表を紹介する。

＜各組３位の順位表／グループステージ２節終了時点＞

１位 スウェーデン　勝点３（得失点差０）
２位 スコットランド　勝点３（得失点差０）
３位 クロアチア　勝点３（得失点差−１）
４位 アルジェリア　勝点３（得失点差−２）
５位 パラグアイ　勝点３（得失点差−２）
６位 カーボベルデ　勝点２（得失点差０）
７位 ベルギー　勝点２（得失点差０）
８位 チェコ　勝点１（得失点差−１）
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９位 コンゴ民主共和国　勝点１（得失点差−１）
10位 エクアドル　勝点１（得失点差−１）
11位 ボスニア・ヘルツェゴビナ　勝点１（得失点差−３）
12位 セネガル　勝点０（得失点差−３）
 
　現時点で勝点３を獲得しているスウェーデン、スコットランド、クロアチア、アルジェリア、パラグアイの５か国が一歩リードしている状況だ。ただし、最終節の結果次第では順位が大きく入れ替わる可能性もある。

　躍進のカーボベルデが６位で、有力候補のベルギーがなんと７位と意外な順位にいるのも興味深い。各組の最終節を経て、“３位枠”を勝ち取る８か国がどこになるのか。その行方が注目される。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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