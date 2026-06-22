六本木アイドルフェス、LDH、新日本プロレス…多彩なエンタメを体験できる都市型ビアガーデン誕生！

毎年好評を博している夏の恒例大型イベント「テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER FES」。

2026年も7月18日（土）〜8月23日（日）の計37日間（一部エリアは8月16日まで）にわたり、さらに進化した大型イベントをお届けする。

今回はおなじみの会場である六本木エリアに加えて、今年開業した東京・有明の複合型エンタテインメント施設「東京ドリームパーク」も新たな舞台に据え、史上初となる二拠点開催が決定。

東京ドリームパークの6F・ドリームテラスでは、サマフェス開催期間の7月18日（土）〜8月23日（日）にわたり、「サントリー生ビールドリームビアガーデン 有明」が初登場する。

「コンテンツと楽しむビアガーデン」をコンセプトに、この夏ならではの特別な体験をお届け。キンキンに冷えたサントリー生ビールを片手に、エンタテインメントとグルメが融合した空間を満喫できる。

ビアガーデンでは開催期間中、特別なコラボステージの開催が決定。今回はそのコラボタイトルを一挙紹介！

◆「六本木アイドルフェスティバル」とコラボ！

テレビ朝日がお届けする、真夏の恒例アイドルイベント「六本木アイドルフェスティバル」が、この夏10年目を迎え、東京ドリームパークを舞台に有明にお引っ越し。新たな大型アイドルフェスとしてパワーアップして生まれ変わる。

そんな「六本木アイドルフェスティバル」とのコラボステージを開催。7月18日から24日までは前夜祭、27日から29日までは後夜祭と銘打ち、「六本木アイドルフェスティバル2026」に出演するアイドルの中から1日1組ずつ日替わりでワンマンライブを行う。ライブの後は海風吹く有明の夜空の下で乾杯だ。

◆「LDH」とコラボ！

2026年夏、東京ドリームパーク内SGCホール有明にて開催される「LDH DREAM PARK 2026 -RISE OF THE CHALLENGERS-」が、「サントリー生ビールドリームビアガーデン有明」とコラボレーション。

会場では、キンキンに冷えたサントリー生ビールをはじめ、ここでしか味わえない「RISE OF THE CHALLENGERS メンバープロデュースフード」を用意。

LDH DREAM PARKの熱気をそのままに、ライブ前後の時間も楽しめる特別な空間をお届けする。さらに、オリジナルグッズも準備中。また、特設ステージでは、サプライズ登壇があるかも…？

◆「新日本プロレス」とコラボ！

夏を熱く盛り上げる、国内最大のプロレス団体・新日本プロレスとのコラボレーション企画も開催。

人気選手がユニットごとに、「G1 CLIMAX 36」優勝決定戦の翌日から1週間日替わりで多数来場する。

G1 CLIMAXの振り返りや、ここでしか聞けない裏話が盛りだくさん。普段なかなか見られないユニットごとのイベントで選手と触れ合えるチャンスだ。