「ちょっと確認させて」はどう英訳する？【北村一真　月曜日の「英借文」】#37

北村一真さんによる英作文トレーニング！ #37

新刊『英文読解の思考法』をはじめ、英語学習者から大きな支持を得ている英語学者、北村一真さん。英文読解についての著作の多い北村さんですが、自身の英語力の基礎は、英作文によってつくられたと言います。



真の英会話力を効率的に身につけるには、「英借文」というコンセプトで英作文のトレーニングをするのがいちばん。数々の英語学習者を「上級」に導いてきた北村一真さんの指導で、毎週英借文のトレーニングをしてみましょう！



※「NHK出版 本がひらく」より

「英借文」のコンセプトについては第0回をお読みください。

トレーニング開始！

まずは【例題】の和文英訳問題に独力で挑戦してみて下さい。この時点では瞬時に訳す必要はなく、少し時間をかけても大丈夫です。ひとまず英文ができたら、[解答・解説]に進んで、ポイントとなる表現を確認しましょう。解説を一通り理解したら、【練習問題】に取り組んでみましょう。

【例題】次の和文を英語に訳しましょう。



ちょっと確認させて。僕たちも公園に行くってこと?

［解答・解説］



Let me get this straight. We’re going to the park, too?

ある話を聞いた際に、少し予想と違ったり、あるいは想定の範囲を出ていたりする際、「（え、待って）ちょっと確認させて」といった発言をするのはよくあることだと思います。もしかしたら誤解があるかもしれないからはっきりしておきたい、というニュアンスですね。こういう場合、前回引用したセリフにもあった、wait「待って」やjust to make sure「確認するけど」といった文字通りの表現ももちろん使用することができますが、解答例のLet me get this straight.という言い方も知っておくと便利です。直訳は「これを整理させて」といった感じになるかと思いますが、事務的な確認というよりは、思っていたことと違って少し驚いている際などに特に適しています。2026年公開予定の映画Hoppersの予告編には次のようなセリフが出てきます。（下のURLで動画を確認できます）。



So, let me get this straight. You created a fake animal...(Yes!)... which makes the other animals think you're an animal?

「てことは確認するけど、架空の動物を作り出して……（そう！）……それで他の動物たちに、自分も動物だと思わせることができるってこと?」



https://youtu.be/eupm-BTP5Ug



このシーンからも見て取れるように、「まさか、そんなことが?」という驚きのニュアンスとともに用いられる傾向があることが読み取れますね。さらにget this straightという表現は他にも応用が可能です。たとえば、誰かから説明を聞いた後に「つまり、これであってる? ○○ってことだよね?」と確認する場合などは、Have I got this straight? ○○?といった形が使えます。

【練習問題】



つまり、これであってますか。信号に向かって進み、最初の角を右に曲がるってことですね?

[解答]



So, have I got this straight? Go toward the traffic light and take the first right?



ポイント：

「これであってますか」という相手の言葉に対する自分の理解の確認なので、Have I got this straight?を使います。「最初の角を右に曲がる」はturn right at the first cornerという文字通りの表現も全く問題ありませんが、take the first rightを覚えておくと簡潔ですね。

この1週間、【例題】【練習問題】の日本語を見て瞬時に英語に訳せるまで練習してみましょう。

プロフィール

北村一真（きたむら・かずま）

1982年生れ。2010年慶應義塾大学大学院後期博士課程単位取得満期退学。学部生、大学院生時代に関西の大学受験塾、隆盛ゼミナールで難関大学受験対策の英語講座を担当。滋賀大学、順天堂大学の非常勤講師を経て、09年杏林大学外国語学部助教、15年より同大学准教授。著書『英文解体新書』『英文解体新書２』（ともに研究社）、『英語の読み方』『英語の読み方 リスニング篇』（ともに中公新書）、『英文読解を極める』(NHK出版新書)、『文法知識と読解力を高める上級英文解釈クイズ60』（左右社）。共著『上級英単語 LOGOPHILIA』（アスク）など。

ヘッダーデザイン：明石すみれ