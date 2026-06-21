【台風速報】台風7号が26日頃に沖縄接近か その後は本州で「厄介な雨」の恐れ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真がYouTubeチャンネル「マニアック天気」で、「【台風7号】26日前後に沖縄接近か その後本州まで北上し大雨もたらすおそれ｜台風情報 #台風 #台風7号 #マニアック天気」と題した動画を公開した。動画では、強い勢力に発達した台風7号の最新の進路予想と、今後の日本列島への影響について詳細な解説を行っている。



動画の冒頭で松浦は、台風7号が強い勢力を保ったまま北上し、26日頃に沖縄地方へかなり接近する可能性が高いと指摘。気象庁の最新の進路予想図を示し、「70%の確率で沖縄地方にかなり接近する予想になっている」と説明した。



さらに、各国の予測モデルを用いたアンサンブル予想を分析。初期の予測に比べて、沖縄通過後に本州付近へ進む計算が増えていることを明かした。この時期は本州付近に梅雨前線が停滞しており、台風が北上することで前線の活動が活発になるという。松浦は「間接的な影響が結構大きく出る、そういうタイプの台風になってくると思う」と述べ、広範囲での大雨に警戒を促した。



加えて、台風7号の後を追うように発生しているもう一つの熱帯擾乱（台風8号候補）の動きにも言及した。複数の気象モデルで、この熱帯擾乱も日本付近へ北上してくる可能性が示唆されている。2つの熱帯擾乱と梅雨前線の影響が重なることで、6月末から7月頭にかけて大雨が長引く恐れがあるという。



本格的な梅雨の最盛期に台風が接近することで、平年以上の大雨となる危険性が高まっている。松浦は「早め早めの備えをしておく」よう呼びかけ、常に最新の気象情報を確認することの重要性を強調して動画を締めくくった。