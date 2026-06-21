CLASS SEVEN、3rdシングル「アイノーヒーロー」発売決定。収録詳細＆ジャケット一挙公開
CLASS SEVENが、7月27日(月)に3rdシングル「アイノーヒーロー」をリリースする。本日6月21日(日)よりTOBE OFFICIAL STOREにて予約受付がスタートした。
7月6日(月)より先行配信がスタートする表題曲「アイノーヒーロー」は、誰もが誰かのヒーローでありたいという気持ちを歌う、青春に揺れる繊細な恋と、その先ににじむ希望を鮮やかに映し出した楽曲となっている。
3rdシングル「アイノーヒーロー」は、初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤という全3形態で発売される。リリース発表にあわせジャケット・収録内容・特典内容・リリースイベント情報も一挙公開された。
初回生産限定盤Aと初回生産限定盤Bには全3曲、通常盤には全4曲を収録。Blu-rayには、「アイノーヒーロー」Music Videoのほか、初回生産限定盤Aには「アイノーヒーロー (Official Music Video) Behind The Scenes」が、初回生産限定盤Bには「アイノーヒーロー CD Jacket / Booklet Behind The Scenes」が収録されている。
また、TOBE OFFICIAL STOREで、3rdシングル「アイノーヒーロー」初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤の3形態まとめて購入すると、3形態まとめ買い特典として、【チェキ風カード 3種セット】が付属となる。
CDリリースに先駆け、7月6日(月) 0時には「アイノーヒーロー」の楽曲先行配信がスタート。あわせてミュージックビデオがプレミア公開されることも発表された。
■3rd Single 「アイノーヒーロー」
2026年7月27日(月)発売
予約リンク: https://tobe-store.jp/pages/iknowhero
予約受付期間：2026年6月21日(日) 20:00〜2026年7月19日(日) 21:59
■初回生産限定盤A ＜CD+Blu-ray＞￥1,870 (税込) / TBCT0783X
＜商品仕様＞
スリーブジャケット仕様 (Type A) / 16P歌詞ブックレット (Type A)
＜収録内容＞
【CD】
■初回生産限定盤B ＜CD+Blu-ray＞￥1,870 (税込) / TBCT0784X
＜商品仕様＞
スリーブジャケット仕様 (Type B) / 16P歌詞ブックレット (Type B)
＜収録内容＞
【CD】
■通常盤 ＜CD＞￥1,320 (税込) / TBCT0785
＜商品仕様＞
12P歌詞ブックレット
＜収録内容＞
【CD】
■3rd Single 「アイノーヒーロー」 3形態まとめ買い特典
初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤を
《3形態まとめ買い特典付》ページからご予約で
【チェキ風カード 3種セット】をプレゼント！
■＜3rd Single 「アイノーヒーロー」 リリースイベント＞
＜イベント内容＞
特典会(握手会) ※トーク・ミニライブはございません。握手会のみとなります。
＜出演メンバー＞
CLASS SEVEN（大東立樹・郄野秀侑・高田憐・近藤大海・横田大雅・星慧音・中澤漣）
■2026年7月11日(土)
時間：11:00-17:00 (最終入場)
会場：東京・大手町プレイスホール
■2026年7月18日(土)
時間：11:00-17:00 (最終入場)
会場：大阪・松下IMPホール
■2026年7月19日(日)
時間：11:00-17:00 (最終入場)
会場：東京・Ebis303
＜イベント参加方法＞
各日、各会場にて対象商品を全額前金でご予約いただいた方を対象に、1枚ご予約につき1枚【イベント参加券】をお渡しいたします。
【イベント参加券】1枚につき1回、メンバー全員と握手ができるリリースイベントにご参加いただけます。
※【イベント参加券】をお持ちの方は皆さまご参加いただけます。
※リリースイベントへのご参加は、各日・各会場にて「アイノーヒーロー」通常盤 (品番：TBCT0785) をご予約いただいた方が対象となります。※TOBE OFFICIAL STOREでご予約いただいてもリリースイベントにご参加できませんので、予めご了承ください。
＜対象商品＞
2026年7月27日(月)発売
CLASS SEVEN 3rd Single「アイノーヒーロー」
・通常盤 [CD] \1,320(税込) / TBCT0785
※本イベントの対象商品は通常盤(TBCT0785)のみとなります。リリースイベント会場での初回生産限定盤A、Bの予約受付はございません。
続報はTOBE OFFICIAL STORE、CLASS SEVEN公式サイトでお知らせいたします。
■＜be NEXT〜Summer Live 2026〜＞
▽会場
東京/NEW PIER HALL
▽公演スケジュール
出演：CLASS SEVEN
8⽉10⽇（⽉）18:00
8⽉11⽇（⽕・祝）18:00
8⽉12⽇（⽔）18:00
8⽉13⽇（⽊）14:00
出演：wink first(TRAINEE)/TRAINEE
8⽉15⽇（⼟）17:00
8⽉16⽇（⽇）13:00
8⽉17⽇（⽉）14:00
特設サイト
https://tobe-store.jp/collections/be-next-summer-live-2026
関連リンク
◆CLASS SEVEN OFFICIAL SITE
◆CLASS SEVEN X
◆CLASS SEVEN Instagram
◆CLASS SEVEN Threads
◆CLASS SEVEN YouTube
◆CLASS SEVEN TikTok