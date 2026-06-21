■＜3rd Single 「アイノーヒーロー」 リリースイベント＞

＜イベント内容＞

特典会(握手会) ※トーク・ミニライブはございません。握手会のみとなります。

＜出演メンバー＞

CLASS SEVEN（大東立樹・郄野秀侑・高田憐・近藤大海・横田大雅・星慧音・中澤漣）

■2026年7月11日(土)

時間：11:00-17:00 (最終入場)

会場：東京・大手町プレイスホール

■2026年7月18日(土)

時間：11:00-17:00 (最終入場)

会場：大阪・松下IMPホール

■2026年7月19日(日)

時間：11:00-17:00 (最終入場)

会場：東京・Ebis303

＜イベント参加方法＞

各日、各会場にて対象商品を全額前金でご予約いただいた方を対象に、1枚ご予約につき1枚【イベント参加券】をお渡しいたします。

【イベント参加券】1枚につき1回、メンバー全員と握手ができるリリースイベントにご参加いただけます。

※【イベント参加券】をお持ちの方は皆さまご参加いただけます。

※リリースイベントへのご参加は、各日・各会場にて「アイノーヒーロー」通常盤 (品番：TBCT0785) をご予約いただいた方が対象となります。※TOBE OFFICIAL STOREでご予約いただいてもリリースイベントにご参加できませんので、予めご了承ください。

＜対象商品＞

2026年7月27日(月)発売

CLASS SEVEN 3rd Single「アイノーヒーロー」

・通常盤 [CD] \1,320(税込) / TBCT0785

※本イベントの対象商品は通常盤(TBCT0785)のみとなります。リリースイベント会場での初回生産限定盤A、Bの予約受付はございません。

続報はTOBE OFFICIAL STORE、CLASS SEVEN公式サイトでお知らせいたします。