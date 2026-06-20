この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」にて「人気ランキングだけで決める人は危険です。投資先選びで確認すべきポイントを徹底解説！」を公開した。動画では、投資初心者が悩みやすいファンドの選び方や、iDeCoにおける運用戦略について、独自の視点から実践的なアドバイスを提供している。



鳥海氏はまず、投資先を選ぶ際の基本的なアプローチとして、インデックスに投資する「コア」と、リターンを狙う「サテライト」の比率を決めることが重要だと説明する。初心者の場合、まずは「8対2」などの比率で始め、コア部分はS&P500や全世界株式などにして「1日でも早くスタートさせること」を優先すべきだと語る。



一方、悩みがちなサテライト部分については、「なんとなく分散させるのは謎の分散投資になる」と指摘。NASDAQ100やFANG+などのテクノロジー系ファンドを均等に買うのではなく、「なぜそこに投資をするのか、どのタイミングで買って売るのか」という判断の軸を持つことが大切だと強調した。



そのための具体的な手法として、証券会社のサイトや「ウェルスアドバイザー」などを活用し、ファンドの「月報」を確認することを推奨している。月報の上位組み入れ銘柄などを見て各ファンドの特徴を言語化し、過去のリターンと照らし合わせて独自の仮説を立てる。さらに、その仮説をChatGPTなどのAIに投げかけて検証のキャッチボールを行うという、現代ならではのユニークな分析方法を実演を交えて解説した。



また後半では、SBI証券のiDeCoセレクトプラン改定に伴うファンドの除外問題にも言及した。国内債券ファンドがマイナスリターンであることを挙げ、本に書いてあるバランス投資を盲目的に守るのではなく、実績を見て「自分の頭でどこに投資をするのが妥当なのか」を考える良い機会だと述べた。



動画を通じて、投資先選びは人気やランキングに頼るのではなく、ファンドの中身を理解し、仮説を立てて検証するプロセスが不可欠であることが示された。AIという強力なツールを味方につけながら、最終的には「自分の頭で考える」ことが、長期的な資産形成を成功させる鍵となる。