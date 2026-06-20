

サプライズ登場する舘ひろしと西野七瀬

舘ひろし、西野七瀬、黒川想矢、八嶋智人、河合勇人監督が18日、都内で行われた映画『免許返納!?』公開前夜祭に登壇した。

この日、会場を最も沸かせたのは、キャスト陣によるサプライズ入場シーンだ。通常、舞台袖から登場するのが通例だが、舘らは客席後方の扉から突如姿を現した。予期せぬ至近距離でのスターの登場に、劇場内は地鳴りのような歓声と熱狂に包まれた。

キャスト一行は観客の間を縫うようにゆっくりと通路を進み、ファンと交流しながら登壇。スター俳優・南条弘（舘ひろし）のマネージャー・川奈舞を演じた西野は「舘さんが最初に登場した時の沸き具合が凄すぎて、改めて凄い方と一緒に作品をやらせてもらったと感じた」と、その圧倒的な存在感と熱烈な歓迎ぶりに驚きを隠せない様子だった。

また、ムードメーカーの八嶋が客席のファンからポップコーンを一口もらうなど、サプライズ入場ならではの気さくな交流も展開され、会場は大きな爆笑に包まれた。

黒川も、「後ろから入ると聞いて大丈夫かなと緊張したが、皆さんが温かく迎えてくれた」と、サプライズの成功に安堵の表情を浮かべていた。