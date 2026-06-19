サッカー日本代表・堂安律が１６日、インスタグラムを更新。チームメートから２８歳の誕生日をお祝いされている様子を公開し、反響を集めた。

７９万人超のフォロワー数を抱える堂安のインスタには祝福のコメントが殺到。堂安は「みんなお祝いメッセージありがとう！！！」と感謝の思いを記し、「ゆき、人の誕生日祝う時どこにでもいるな！」と菅原にメッセージも送った。

公開された写真はチーム宿舎のレストランで堂安が誕生日ケーキを手に笑顔。その隣で菅原由勢、板倉滉のふたりが一緒に笑顔で写り、その様子を見守るようにチームメート、スタッフが視線を送っている。

別のカットでは誕生日ケーキを運ぶ菅原と小川航基の隣で、、今大会帯同している吉田麻也が拍手している様子も。小川と変顔する菅原の２ショットも添えられた。

コメント欄には「３枚ともユキナリおる」「菅原選手の顔芸…ｗ」「みんな素敵な笑顔！」「ケーキのロウソク？の刺し方が雑すぎてｗ」「板倉さんいい顔してる」「２８歳１発目ゴール決めちゃってください」などの声が寄せられている。