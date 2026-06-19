PEOPLE 1が、書き下ろした新曲「生活」にのせた、MAPPA制作による「MAPPA 15th Anniversary Movie」が「MAPPA15周年記念 ラインナップ発表会」にて公開されたことを発表した。

同じ時代を生きる人々の営みや、それぞれが自らの手で人生を選択しながら前へ進んでいく姿に思いを馳せ、聴く人の心に寄り添う楽曲「生活」と共に、音楽の情感を繊細に表現したアニメーションが世界観を鮮やかに彩る映像作品になっているという。楽曲は、MAPPA 15周年アニバーサリーソングとして今夜24時フルサイズ配信リリースとなる。

なおPEOPLE 1は、約2年ぶりのホールツアー＜PEOPLE 1 2026 SS TOUR 第9回本公演 “HAVEN”＞を現在敢行中だ。本ツアーも残すところ福岡・仙台公演のみとなっている。

◾️「生活」

配信：https://people1.lnk.to/MyLife

※MAPPA 15周年アニバーサリーソング ▼MAPPA 設立15周年記念特設サイト

https://www.mappa.co.jp/15th/ ©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

©諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会

©藤本タツキ／集英社・ＭＡＰＰＡ

©2026 林田球・小学館／『ドロヘドロ Season2』 製作委員会

©みかわ絵子／集英社・KADOKAWA・MAPPA

©高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会

◾️「金字塔」

2026年5月12日（火）リリース

配信：https://people1.lnk.to/Masterpiece

◾️＜PEOPLE 1 2026 SS TOUR 第9回本公演 “HAVEN”＞

公演概要：https://ppppeople1.com/contents/1029231 2026年5月16日（土）香川・高松レクザムホール 小ホール

OPEN 17:30 / START 18:00 2026年5月22日（金）広島JMSアステールプラザ 大ホール

OPEN 18:00 / START 19:00 2026年5月30日（土）北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

OPEN 17:00 / START 18:00 2026年6月3日（水）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

OPEN 18:00 / START 19:00 2026年6月6日（土）東京・SGC HALL ARIAKE

OPEN 17:00 / START 18:00 2026年6月7日（日）東京・SGC HALL ARIAKE

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年6月12日（金）新潟・りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館・劇場

OPEN 18:00 / START 19:00 2026年6月17日（水）大阪・オリックス劇場

OPEN 18:00 / START 19:00 2026年6月18日（木）大阪・オリックス劇場

OPEN 18:00 / START 19:00 2026年6月20日（土）福岡サンパレス

OPEN 17:00 / START 18:00 2026年6月28日（日）宮城・東京エレクトロンホール宮城

OPEN 17:00 / START 18:00