

「ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM」ジャケ写

ONE OK ROCKが11thアルバム『DETOX』を引っ提げ、日本中を熱狂に巻き込んだスタジアム＆ドームツアー『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025』。その中から、2025年8月31日に横浜・日産スタジアムで行われた伝説のステージが、映像作品「ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM」としてDVD & Blu-rayで7月29日にリリースされる。

【動画】ONE OK ROCK、日産スタジアム公演ティーザー

本作は、今春に世界公開され大ヒットを記録した映画『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』から、映画には含まれなかった一部MCに加え、セットリスト全楽曲を余すところなく収録した完全版。勇気と感動のライブを再体験できる内容となっている。

また、ツアーの裏側まで深く掘り下げた充実の100ページにわたるブックレットが封入。臨場感あふれるライブフォトをはじめ、ツアーへの熱い想いや、舞台裏のハプニングを赤裸々に明かしたメンバーソロインタビューが掲載。さらにアルバム『DETOX』だけでなく、ツアーグッズやライブオープニングコンテンツのクリエイティブを牽引したRyota、Emil Öhlund、Junji Kumaharaの3人で語り合った貴重なインタビューと撮り下ろし写真や、Emil Öhlundによるデザインラフスケッチも初公開されるなど、読み応え十分な内容となっている。

なお、各販売店ごとに先着オリジナル購入者特典も用意されており、本日より予約がスタート。

今夏には、世界中49都市にて54公演を巡ったDETOXツアーの集大成となる『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR FINAL 2026』の開催も控えている。

本日、ライブ映像作品のリリース発表と同時に、ONE OK ROCKのYouTubeチャンネルでティーザー映像も公開された。