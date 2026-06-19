この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が「これを絶対食べるべき！“フレッシュネスバーガー”をブチギレ氏原がレビューしてみた」を公開した。動画では、人と違う味覚を持つという偏食の氏原を太らせるため、人気メニューから様々なハンバーガーを集めて食べ比べを実施。「モスのフレッシュさとバーガーキングの肉のしっかりした感のいいとこ取り」というフレッシュネスバーガーへのイメージを胸に、リピートできる商品があるか忖度なしで検証していく。



序盤に登場した「クラシックアボカドチーズバーガー」では、野菜の味が濃い一方で肉やチーズの存在感が薄く、持ち帰りだった影響もあって「野菜炒めみたい」「なんかビチャビチャ」と厳しい評価を下す。また、「サーモンバーガー」でも「普通のフィッシュバーガーの方がうめえかも」とこぼすなど、序盤はなかなか心動かされる商品が現れない。



しかし、「ガーリックシュリンプバーガー」が登場すると空気が一変する。紫キャベツのマリネの酸味や、サクサクの衣を纏ったエビの食感に、氏原は「ああ美味い！これダントツ1位！」と手を叩いて大絶賛。「エビが独立している」と語り、他チェーンとは一線を画す本格的なクオリティを高く評価した。さらに、サカモトは「黒毛和牛バーガー」を実食すると「和牛だし肉の上質さを感じる」と驚きを見せ、オニオンソースの味わいも含めて自身のナンバーワンに選定した。



それぞれの好みが分かれる結果となったが、忖度なしの厳しい視点を持つからこそ、各商品の個性がより明確になった今回のレビュー。次にフレッシュネスバーガーを訪れる際は、彼らのリアルな感想を参考に、ワンランク上のこだわりメニューを探してみてはいかがだろうか。