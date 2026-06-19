この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「MicchiVlogミッチーブログ」のミッチー氏が、「【GoPro MISSION 1 PRO】32bit float内蔵収録？960fpsの世界？機能盛りだくさんに進化したGoProの良い所と気をつける所！【MicchiVlog/774】」と題した動画を公開した。動画内では、GoProが新たに発表したシネマカメラ「MISSION 1 PRO」の実機レビューが行われ、多彩な機能や前モデルからの進化点について解説されている。



新たに登場した「MISSION 1シリーズ」は、従来のアクションカメラの枠を超え、コンパクトなシネマカメラとして開発された。ミッチー氏は提供された1インチセンサー搭載モデル「MISSION 1 PRO」を手に、「アクションカムというコンセプトは維持した状態でシネマカメラに進出した」と評価した。



本機は5000万画素の1インチセンサーと新開発の「GP3プロセッサー」を搭載し、低照度での暗所性能や熱制御が大幅に向上している。検証では4Kの24fps設定で2時間33分の連続撮影に成功し、熱による強制停止が発生しなかったことが報告された。また、8K 10bitカラー撮影や、フルHDで960fpsの「バーストスローモーション」といった高度な映像表現が可能になっている。



さらに、音声面では本体の4つのマイクで「32bit float収録」に対応。突然の大きな音でも音割れを防ぐ仕様について、ミッチー氏は「カメラに32bit floatを搭載してるってなかなかない」と驚きを示した。くわえて、レシーバー不要でワイヤレスマイクを直接接続できる「Super Wideband Bluetoothオーディオ」や、Wi-Fi 6の搭載によりスマートフォンへのデータ転送が高速化した利便性も紹介されている。



一方で、レンズフードの向きを間違えると映像にケラレが生じる点や、5000万画素の写真撮影時に処理の時間がかかる点、新型のEnduro 2バッテリーとなりGoPro13以外の旧モデルとの互換性がない点など、使用上の注意点も指摘された。プロレベルの映像制作から日常のVlogまで、幅広いクリエイターの要求に応える「MISSION 1 PRO」は、新たな表現の可能性を広げる一台となりそうだ。