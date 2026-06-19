楽しい触り心地がポイント！アイアップ『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』 ふかふか缶バッジ
アイアップから『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の新グッズが登場。
さわって楽しい、ふかふか缶バッジが「ケロロ」「タママ」「ギロロ」「クルル」「ドロロ」デザインでラインナップされます☆
アイアップ『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』 ふかふか缶バッジ
価格：各550円（税込）
発売日：2026年6月23日発売予定
種類（全5種）：ケロロ、タママ、ギロロ、クルル、ドロロ
アイアップから『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の「ふかふか缶バッジ」が新登場。
ついつい触りたくなる、ふわふわ素材がポイントの缶バッジです☆
2026年6月26日の劇場公開に合わせて、2026年6月23日より順次、全国の販売店にて販売をスタートします。
ケロロ
「ケロロ軍曹」の丸いお顔をそのまま缶バッジに。
思わずずっと触れていたくなる、ふかふか素材でできたグッズです☆
タママ
クリクリしたお目々がかわいい「タママ二等兵」
愛らしいお顔がふかふかの缶バッジになっています！
ギロロ
鋭い目つきの「ギロロ伍長」
顔の傷やドクロマークのワンポイントなどもしっかり再現されています。
クルル
くるくるのメガネが特徴的な「クルル曹長」
プニッとした触り心地で、目を引く缶バッジになっています！
ドロロ
ブルーの顔に覆面姿の「ドロロ兵長」
丸い缶ふかふかのバッジに、お顔がそのままデザインされています☆
劇場公開に合わせて『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の新作グッズが登場。
アイアップの『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』 ふかふか缶バッジは、2026年6月23日発売予定です！
©吉崎観音/KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会
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