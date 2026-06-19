アイアップから『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の新グッズが登場。

さわって楽しい、ふかふか缶バッジが「ケロロ」「タママ」「ギロロ」「クルル」「ドロロ」デザインでラインナップされます☆

アイアップ『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』 ふかふか缶バッジ

価格：各550円（税込）

発売日：2026年6月23日発売予定

種類（全5種）：ケロロ、タママ、ギロロ、クルル、ドロロ

アイアップから『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の「ふかふか缶バッジ」が新登場。

ついつい触りたくなる、ふわふわ素材がポイントの缶バッジです☆

2026年6月26日の劇場公開に合わせて、2026年6月23日より順次、全国の販売店にて販売をスタートします。

ケロロ

「ケロロ軍曹」の丸いお顔をそのまま缶バッジに。

思わずずっと触れていたくなる、ふかふか素材でできたグッズです☆

タママ

クリクリしたお目々がかわいい「タママ二等兵」

愛らしいお顔がふかふかの缶バッジになっています！

ギロロ

鋭い目つきの「ギロロ伍長」

顔の傷やドクロマークのワンポイントなどもしっかり再現されています。

クルル

くるくるのメガネが特徴的な「クルル曹長」

プニッとした触り心地で、目を引く缶バッジになっています！

ドロロ

ブルーの顔に覆面姿の「ドロロ兵長」

丸い缶ふかふかのバッジに、お顔がそのままデザインされています☆

劇場公開に合わせて『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の新作グッズが登場。

アイアップの『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』 ふかふか缶バッジは、2026年6月23日発売予定です！

©吉崎観音/KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会

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