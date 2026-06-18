この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「イヤホン・ヘッドホン専門店 eイヤホン」が、「SO-SOに欠かせない10のオーディオアイテム My Favorites 10 AUDIO | eイヤホン」と題した動画を公開した。ゲストとして音楽プロデューサーやDJ、ヒューマンビートボクサーとして活躍するSO-SOさんが登場し、普段使いからレコーディング、ライブパフォーマンスまで、自身の活動に欠かせない10のオーディオアイテムを紹介している。



動画内でSO-SOさんは、用途に合わせて緻密に機材を使い分ける独自の哲学を披露した。普段使いとしてピックアップしたTechnics「EAH-AZ100」については、ノイズキャンセリングの強さやダンスミュージックに合う低音の質感を高く評価し、「単純に音が好き」と語る。また、出先のカフェなどではApple「AirPods Max」と併用し、耳の疲れ具合によってイヤホンとヘッドホンを交替で使うというプロならではの視点を見せた。



レコーディング用機材では、Audio-Technica「ATH-M50x」やbeyerdynamic「DT 700 PRO X」などを紹介。特にDT 700 PRO Xについては、クリック音が外に漏れない圧倒的な密閉性と、ふわふわとしたベロア素材のイヤーパッドによるつけ心地の良さを挙げ、「ボーカリストの方の評判も良い」と太鼓判を押した。



さらに、ライブパフォーマンス用として愛用するAudio-Technica「ATH-M60xa」では、動き回ってもケーブルが邪魔にならないよう、自身でカールケーブルに付け替えているというこだわりを熱弁。その他にも、Shokzのオープンイヤー型イヤホン「OpenDots ONE」を家事や料理中のながら聴き用として重宝していることや、ライブ鑑賞時には耳を保護するためにライブ用イヤープラグを使用していることなど、多岐にわたるアイテムを取り上げた。



単なるスペックの比較にとどまらず、音の傾向や装着感、さらにはケーブルの形状にまでこだわるSO-SOさんの機材選び。プロの過酷な使用環境で選び抜かれたアイテムたちは、読者が日常的に音楽を楽しむ際のオーディオ選びにも、大いに役立つ視点を与えてくれるだろう。