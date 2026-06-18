サッカー解説者として、明るく、わかりやすく、ときに視聴者以上に熱く試合を伝える松木安太郎さん。そのキャリアは、日本サッカーの歩みとも重なります。

Jリーグが誕生するはるか前、サッカーで生活することが「夢のまた夢」だった時代にプロを志し、16歳で日本サッカーリーグ2部にデビュー。やがて読売サッカークラブの主力となり、25歳でキャプテンに就任。リーグ優勝を経験し、日本代表にも選ばれました。

さらに現役引退後は、35歳の若さでヴェルディ川崎の監督に就任。ラモス瑠偉さん、三浦知良さんらスター選手を率いて、Jリーグ開幕初年度にチームを初代王者へ導きました。

まだサッカーを仕事にする人がほとんどいなかった時代に、どのようにキャリアをつくってきたのか。迷いながらも自分の道を進むためには、どのような覚悟が必要なのか。

松木さんに、 キャリアの原点と、変化する時代を生き抜くための考え方 を聞きました。

※取材は2026年5月実施

後編： 「若かったからうまくいった」ヴェルディ川崎をJリーグ初代王者に導いた松木安太郎が語る“未熟さの強さ”

サッカー部しかない変わった学校と、特攻隊の父の教え

――いよいよワールドカップが始まります。今大会、松木さんはどのように見ていますか？



3カ国（アメリカ、カナダ、メキシコ）での開催は初めてで、しかも暑い時期に行われます。出場国も48カ国という、これまでにない規模になったので、移動も含めて相当大変な大会になると思いますね。

――日本代表は過去最強と言われています。



そうですね。日本サッカーの歩みを考えると、今までで一番いい状態で迎える大会になるのは間違いないと思いますよ。

――日本サッカー史上最高成績となるベスト8まで行く可能性は、何パーセントくらいと見ていますか？



大会前は希望も込めて「もう60パーセントか70パーセントはある」と言っています。可能性はどこまでもありますからね。たまに違うことを言っているときもあるので、いろんなところで、いろんなことを言っているんだと思ってください（笑）。

――松木さんのキャリアについても教えてください。サッカーを始めたのは小学校3年生のときと聞きました。当時は、サッカーよりも野球をやる人が多い時代ではなかったですか？



そうなんですよ。ただ、僕が通っていた暁星（ぎょうせい）という学校は、サッカー部しかなかったんです。クラスの友達もほとんどがサッカー部に入っていました。

――どんな子どもでしたか？



僕は、父親がすごく厳しかったんですよ。父は昭和2年生まれの戦中派です。そして、当時「長男は行かなくていい状態」でありながら、自ら戦争に行く“血書志願”をして、特攻隊になりました。

特攻隊で死ぬつもりが終戦を迎えた。そういう父親でしたから、めちゃくちゃって言えばめちゃくちゃで。今じゃ大変なパワハラですよ。だから父親の前では静かにして、外で発散していました。

――サッカーが発散の場だった？



そうですね。それと、実は幼稚園から小学校3年生までは、木馬座（もくばざ）という劇団に入って。そこで、子役として舞台に出ていたんです。そういう習い事が発散の場でしたね。

――お母さんはどんな人でしたか？



母親は、優しい人でしたね。でも父も母も仕事をしていたので、僕はいわば鍵っ子。帰れば一人という時間も多かったです。

だから公園に行って、サッカーボールを蹴っていました。もし、サッカーと出合っていなかったら、悪くなろうと思えば、いくらでも悪くなったと思います。そういう意味でも、サッカーに出合えてよかったと思いますね。

――厳しいお父さんは、サッカー選手になることを反対しませんでしたか？



しなかったですね。逆にいろんなところに連れて行ってくれたし、競技に対して協力してくれた面はありました。うちの父は、自分の青春を戦争にぶつけたから、やりたいことをやれなかった分、子どもに託す思いもあったと思うんです。

まあ、そうは言っても、とにかくパワハラですから（笑）。ぶつかった部分もあって、決していい思い出だけではないですけど、今となっては懐かしいですね。

「サッカーでご飯を食べる」なんて、夢のまた夢だった

――プロのサッカー選手になろうと意識したのはいつですか？



小学4年生から学校の部活動と並行して、土日は読売サッカークラブ（現・東京ヴェルディ）というチームに入りました。

この読売クラブは、今でいうヨーロッパのクラブチームのような雰囲気でした。小学生の僕ら、中学生の先輩、そして一般の人たち。学年で区切らずに、大人から子どもまでが一緒にサッカーをやる、珍しいチームでしたね。

そこに入ってから「プロの選手になりたい」と思い始めました。

――プロと言っても、その時代はまだJリーグもないですよね。



だから、サッカーでご飯を食べていくなんて、夢のまた夢ですよ。「なにを考えてんだ」って話ですよね。

それでも、中学校に上がると、学校の勉強がおろそかになるぐらい、没頭していました。暁星は進学校なのに、サッカーばっかりやって。

そしたら担任の先生や仲間が「お前、将来どうすんの？ サッカーだけでやっていけると思うのか？」と言ってくるんですよ。

それでも、僕は「何があってもプロのサッカー選手になりたい」と頑なでした。ある種、凝り固まって「その世界で行く」と決めていましたから。

キャリアに迷い、台所でラーメンのスープを作った日も

――サッカー選手になったのは、何歳のときですか？



当時は日本リーグという名称でしたが、日本リーグの2部に16歳で、デビューしました。今でいうJ2ですね。

――16歳でサッカー選手になったんですか？



そうなんです。今でこそ、クラブチームからデビューする子もいますけど、当時はあり得なかったですよ。あのころは学校教育の中でサッカーをやるしか、選択肢がありませんでしたから。

デビュー後は、暁星の先生に相談して、サッカーに専念しながら卒業できる堀越高校に転校しました。

――お金も稼げるようになりましたか？



栄養補給費や移動費という形で、微々たるお金はもらえるようになりました。18、9歳ぐらいのときにはレギュラーになって、少しだけ増えて。

それでも、サッカーだけで食べていくことはできませんでした。そうなると、10代で一緒に日本リーグに出始めた仲間が、生きるためにどんどんサッカーを辞めていくんですね。

僕は、まだギリギリで親が食べさせてくれる状態でしたけど、それでもだんだん不安になってくる。子どものころに言われた、「本当にサッカーだけやっていていいのか？」という言葉が現実味を帯びてくるんです。

――自分のキャリアに迷いが生まれた？



「サッカーができなくなっても、生きていける準備をしよう」と、実家の小さい台所でラーメンのスープを作る練習をしたこともあります。大学にも進学しましたしね。そうやってキャリアに悩んで、心がぐちゃぐちゃになる時期が、僕にもあったんです。

それでも「信じてやるしかない」と思っていました。そうしたら、20歳を過ぎてから、サッカーでなんとか食えるようになった。こうなると今度は、「どうすんの？」と言ってきた同級生が「お前、サッカーをやっていてよかったな」と言うようになったんですよ。

――状況が変わり、周りの目や声も変わってきたんですね。



そういう紆余曲折があって、25歳のころにはチームのキャプテンも務め、リーグ優勝も経験し、日本代表にもなることができました。残念ながらワールドカップには出られませんでしたけどね。それが現役時代のキャリアです。

引退後も、お金よりサッカーに関われる環境を選んだ

――1990年に現役を引退されます。引退後は、どんなことをしようと考えていましたか？



引退後も「絶対にサッカーの仕事を続けていきたい」と思っていました。だから、 現役時代の晩年に、コーチの資格を取ったんです 。今の選手は現役中からコーチの勉強をするけど、僕らのころはそれが当たり前ではなかった。そもそも、まだJリーグが始まっていませんでしたから。

――コーチでご飯を食べられる時代でもなかったですか？



ないですね。ただライセンスがないと、コーチの仕事ができない可能性があったので、自主的に学び、資格を取り始めたんです。

お金のことは、まったく考えませんでしたね。ただ、自分のやりたいことをやろうと思っていました。

――松木さんのキャリアは、ずっと道なき道を歩まれていますね。



そうなんですよ。本当に、行き当たりばったりなんですよね。読者の皆さんには、参考にならないと思います（笑）。

――そういう方たちが、日本サッカーの歴史をつくってきたのだと、改めて感じました。



「お前、サッカーだけやっていたらダメだぞ」と言われていたけど、時代は変わり、かけられる言葉も変わりました。

だから僕から自信をもって言えるのは、「絶対に時代は変わる」ということ。それを大前提に、皆さんもキャリアを考えたほうがいいと思うんです。

だって、僕の子どものころは、階段の手すりで遊ぶのを怒られたけど、今ではスケートボードがオリンピック種目になるんですから。時とともに、考え方もムードもトレンドも変わるんですよ。

――変化する時代の中で、心がけたほうがいいと思うことはありますか？



僕のサッカー解説も、最初は「うるせえな、なにを言ってんだ」と言われていたけど、やがてそれが認めてもらえるようになった。選手時代もそうで、「あいつはプレースタイルが汚いな」と言われていたのが、いつしか「激しいな。強いな」に変わったんです。

だから、ポリシーを持ってやっていくことが大事なんだと思います。今は、転職も多い時代ですから昔以上に、 なにをやるにしてもポリシーと、そして希望や夢を持ってやるべき だと思いますね。

それと、「なにがあっても自分は絶対めげないぞ」という、強い気持ちも大事かもしれません。 キャリアをつくるには、自分の生き方に責任を取ることが、大切なんだと思いますよ 。

後編では、25歳で読売クラブのキャプテンとなった松木さんが、どのようにチームをまとめていたのか。そして、35歳でJリーグ初代優勝監督となったときのプレッシャー、解説者として自分のスタイルを貫く仕事論について聞きます。

後編： 「若かったからうまくいった」ヴェルディ川崎をJリーグ初代王者に導いた松木安太郎が語る“未熟さの強さ”

プロフィール 松木安太郎（まつきやすたろう） 松木安太郎（まつきやすたろう） 1957年（昭和32年）東京生まれ。小学4年生で読売クラブ（現東京ヴェルディ）に入団。高校時代にDFに転向し、16歳でトップチーム（当時日本リーグ2部）に昇格。83年の日本リーグ初優勝をはじめ数々のタイトルを獲得。主将も務めた。日本代表としてメキシコＷ杯予選、アジア競技大会、ソウル五輪予選などに出場。90年に現役引退。

読売ユース監督、トップチームヘッドコーチを経て、93年ヴェルディ川崎（現東京ヴェルディ）の監督に就任。同年と翌94年に第２ステージで優勝し、チャンピオンシップを制して2年連続優勝（Ｊリーグ最年少監督）。98年セレッソ大阪監督、01年東京ヴェルディ監督を歴任。現在はテレビなどで解説者として活躍。

取材・文：前多勇太

撮影：島崎雄史

編集：内藤瑠那