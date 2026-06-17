RADWIMPSが、8月12日にリリースするライブ映像作品『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』より、「賜物」のライブ映像をオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。

＜RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR＞は、2025年10月から12月にかけて全国9カ所17公演で行われたRメジャーデビュー20周年を記念した国内ツアーだ。映像作品には、2025年12月27日の東京・有明アリーナ公演の模様をアンコール含む全21曲収録。本編には本日公開になった「賜物」や「筆舌」など最新アルバム『あにゅー』に収録されている新曲に加え、「ふたりごと」「me me she」「トアルハルノヒ」など、20周年ならではの選曲で披露された珠玉の楽曲たちも余すところなく収録している。さらに、活動休止中のメンバー・山口智史（Dr）がサプライズでゲスト出演したメジャーデビュー曲「25ｺ目の染色体」もアンコールに収録されている。

https://youtu.be/sQOqgRtnRXg

また、Blu-ray / DVDのみに収録される特典映像として11月22日〜11月24日の3日間で開催された横浜アリーナ公演のゲストアクトであるBUMP OF CHICKEN、Vaundy、YOASOBIとの貴重なコラボステージの模様もそれぞれ収録。そして、有明公演では披露されなかった最新アルバムからの新曲2曲「なんていう」(長野公演)「成れの果てで鳴れ」(名古屋公演)も、特別に収められている。

20周年ロゴをモチーフにした記念グッズ「エンブレムキーホルダー」付きは、ラリルレコードとUNIVERSAL MUSIC STOREの限定販売で受注期間は6月25日までとなるので、早めに是非チェックしてほしい。

なお、映像作品のリリースに先駆けて、本公演の模様がNetflixで6月20日から世界独占配信も決定している

◾️LIVE Blu-ray & DVD『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』

2026年8月12日（水）リリース

詳細：https://lnk.to/rad_20th_tour ◇20周年記念グッズ付き（受注生産限定販売）※ラリルレコード・UM STORE限定

受注期間：6/1(月) 0:00 〜 6/25(木) 23:59

[Blu-ray + GOODS] D2XN-1090 \8,300 (+tax)

[2DVD + GOODS] D2BN-1025 \8,300 (+tax)

Photobook 24P＋Postcard(3sheets)

GOODS 20周年ロゴエンブレムキーリング ◇通常盤

[Blu-ray] UPXH-20154 \6,800(+tax)

[2DVD] UPBH-20347/8 \6,800(+tax)

Photobook 24P＋Postcard(3sheets) ▼収録内容

RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR Live at ARIAKE ARENA [2025/12/27]

ふたりごと

まーふぁか

NEVER EVER ENDER

ます。

ワールドエンドガールフレンド

Tummy

me me she

賜物

棒人間

告白

おしゃかしゃま

DARMA GRAND PRIX

DASAI DAZAI

三葉のテーマ〜スパークル〜グランドエスケープ

トアルハルノヒ

筆舌

有心論

＜ENCORE＞

正解

25ｺ目の染色体

いいんですか?

会心の一撃 ▼特典映像

RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR Live at YOKOHAMA ARENA

同じドアをくぐれたら with BUMP OF CHICKEN [2025/11/22]

前前前世 with Vaundy [2025/11/23]

スパークル with ikura (YOASOBI) [2025/11/24] RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR Live at BIG HAT NAGANO [2025/11/2]

なんていう RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR Live at PORT MESSE NAGOYA EXHIBITION HALL 1 [2025/12/14]

成れの果てで鳴れ

◾️最新リリース情報

◇アルバム『あにゅー』

配信：https://lnk.to/rad_anew

CD：https://lnk.to/RAD1008 ◇トリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』

配信：https://lnk.to/RAD20th_tribute

CD：https://lnk.to/RAD20_tributeEC

特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/radwimps/20th/dearjubilee/