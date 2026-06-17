奇妙礼太郎が、7月3日の日本武道館単独公演に先駆け、本日と6月24日の2週連続で長尺のライブ映像を公開することを発表した。

1週目は、2026年春に開催された「1976」展会場の、東京・池尻大橋 HOME/WORK Villageでのミニライブの模様。2週目は2025年11月に開催された＜奇妙礼太郎BAND Special set One Man at Billboard Live＞の映像を、それぞれ1週間の期間限定にて公開される。

https://youtu.be/i2q9Tn6jiEs

2週連続の公開を経て初の武道館公演を迎える。奇妙礼太郎の集大成となる日をライブ映像とともに楽しみに待っていてほしい。

◾️＜奇妙礼太郎 日本武道館 単独公演”1976”＞ 2026年7月3日（金）17:30開場 | 18:30 開演 出演者：

奇妙礼太郎 (Vo/Gt)

中込陽大 (Pf/Band Master)

Keity (Ba)

CHIE HORIGUCHI (Gt)

松浦大樹 (Dr)

宇野嘉紘 (Tp)

高橋勝利 (Tb)

沼尾木綿香 (Sax)

谷崎舞 (Vln)

吉良都 (Vc)

秀岡悠汰 (Vla)

ゲスト：

有山じゅんじ

内田勘太郎

木村充揮

Sundayカミデ

塩塚モエカ（羊文学）

ヒコロヒー

◾️アルバム『1976』

配信中：https://jvcmusic.lnk.to/1976 ▼先行配信「オー・シャンゼリゼ」

https://jvcmusic.lnk.to/LesChamps-Elysees ▼収録曲

オー・シャンゼリゼ

元気でやってるか(塩分チャージCMタイアップソング)

愛がすべてのこと(TBSドラマストリーム『終のひと』主題歌)

愛の讃歌

silvers

Budda Beat Clubへようこそ

Blue so much

窓の外

1976

いとしのエリー

陽炎

わたしの歌