「刺し方が雑すぎて」堂安律、日本代表の仲良しショット披露「ゆき、人の誕生日祝う時どこにでもいるな！」
サッカー日本代表の堂安律選手は6月17日、自身のInstagramを更新。チームメイトに誕生日を祝福してもらった時の様子を公開しました。
【写真】日本代表の仲良しな姿
この投稿に、菅原選手は「誕生日のお祝いについての問い合わせはこちらまで」とコメント。ほかにもファンからは「律くんハピバ チュニジア戦、任せたよ 全力応援します」「律お誕生日おめでとう 本当に律には期待しかない！！！」「28歳も最高のプレーを」「オランダ戦の献身的な守備に感動しました！」「ケーキのロウソク？の刺し方が雑すぎて」「ゆきなりくん、面白いんだけど」と、祝福や応援の声などが寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】日本代表の仲良しな姿
「28歳も最高のプレーを」堂安選手は「みんなお祝いメッセージありがとう！！！ゆき、人の誕生日祝う時どこにでもいるな！チュニジア戦に向けて最高の準備していきます。引き続き応援宜しくお願いします！」とつづり、3枚の写真を投稿。チームメイトとテーブルを囲み、バースデーケーキを手に笑顔を見せている自身の姿です。また、どの写真にも菅原由勢選手が写っていることが分かります。
「素晴らしい試合でした」15日には「タフな戦いでしたが大きな勝ち点1だと思います。更に気を引き締めて次も戦っていきます！応援ありがとうございました！」とつづり、プレー中のショットなどを公開していた堂安選手。ファンからは「守備すごかったです！感動しました！！次も応援してます！」「素晴らしい試合でした」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)