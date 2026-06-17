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平均年収478万円で38年働いた結果…意外と知らない「年金月額」の現実に愕然

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元教員でFPの秋山ひろが、YouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」にて「【えっ少なすぎ】手取り年収478万円で38年働いた結果→年金が月たった◯◯万円だった…」と題した動画を公開した。

動画では、日本人の平均年収である478万円で38年間働いた場合、将来もらえる年金額がいくらになるのか、そして老後資金の不足を防ぐための具体的な対策について解説している。



秋山はまず、年金の仕組みについて「2階建て構造」「支払った額と勤務年数で決まる」「男女差が激しい」という3つのポイントを挙げた。



2024年現在、日本人の平均年収は478万円だが、内訳を見ると男性が735万円、女性が356万円と大きな開きがあり、これが将来の年金額の差に直結すると指摘する。



続いて、この平均年収478万円で、22歳から60歳までの38年間働いた場合の年金受給額をシミュレーション。

国民年金と厚生年金を合わせた受給額は「月15万円」になるという結論を提示した。さらに、この金額は税金や社会保険料が引かれる前の「総額」であり、実際の手取り額は10万円台前半になると厳しい現実を突きつける。



また、総務省のデータに基づき、老後の生活費とのギャップを検証した。



夫婦2人暮らしの生活費は月28～29万円、単身でも15～16万円が必要とされており、平均年収で働き続けても年金だけで暮らすことは困難であると語る。特に単身女性の場合は、毎月2～3万円の赤字が続く可能性があり、「900万円が貯蓄で賄う必要が出てくる」と警鐘を鳴らした。



厳しい現状を踏まえ、秋山は「ねんきんネットで自分の年金額を調べる」「投資を始める」「保険や通信費を見直し、財布の穴を防ぐ」という3つの具体的な対策を提唱。

「資産の寿命を伸ばすために投資を今すぐ始めましょう」と語り、将来の不安を払拭するためには現状を正確に把握し、行動を起こすことが不可欠であると結論付けた。