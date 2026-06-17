この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

イヤホン・ヘッドホン専門店「eイヤホン」が「iPhoneユーザーが Galaxy Buds4 Pro / Galaxy Buds4 をガチでレビュー！前作とも比較してみた【 Galaxy Buds3 Pro / Galaxy Buds3 】」と題した動画を公開した。動画では、同店のスタッフであるはまちゃんが、Samsungの最新ワイヤレスイヤホン2機種を詳細にレビューし、前作との比較やスマートフォンとの相性について独自の視点で解説している。

動画前半では、カナル型の「Galaxy Buds4 Pro」と開放型の「Galaxy Buds4」のデザインやスペックをチェック。その後、音質の詳細なレビューへと移る。はまちゃんは「Galaxy Buds4 Pro」について「そもそもイヤホンとしてのレベルが高い」と絶賛。低音から高音までの解像度が高く、迫力と繊細さを兼ね備えたサウンドが特徴だと語り、前作の「Galaxy Buds3 Pro」からの大幅な進化を実感している様子を見せた。

一方、開放型の「Galaxy Buds4」は、元気で広がりがあるサウンドが魅力だと評価。密閉型には出しにくい絶妙なバランスで、空間オーディオ系やボーカル重視の楽曲に最適だと分析した。

さらに、自身のiPhoneとGalaxyの最新スマートフォンを用いて聴き比べを実施。Galaxyスマートフォンと組み合わせることで独自の高音質コーデック（SSC-UHQ）が機能し、音のスケール感や整った高音がさらに引き立つことを実証した。また、Galaxy限定の機能として、ステレオ音源を立体的に再構築する「360オーディオ」や、動画撮影時にイヤホンをマイクにしてバイノーラル録音ができるユニークな機能も実演を交えて紹介。「非常に没入感の高い映像作りができそう」とその可能性を語った。

総括として、はまちゃんは「機能を全開放してしっかり楽しむにはGalaxyじゃないと」と率直に指摘しつつも、イヤホン単体の音質の良さには太鼓判を押す。特にGalaxyスマートフォンを愛用しているユーザーにとっては「間違いない機能が満載」であり、最高の音楽体験を得るための有力な選択肢となるはずだ。

YouTubeの動画内容

02:36

Galaxy Buds4 ProとBuds4のデザインと機能解説
06:51

音質レビュー：Galaxy Buds4 Proの圧倒的なサウンド
11:31

iPhoneとGalaxyスマホで聴き比べ！独自コーデックの恩恵
20:32

360オーディオ機能とバイノーラル録音のテスト
25:36

まとめ：Galaxyユーザーなら間違いない機能が満載

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