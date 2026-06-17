◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組 アルゼンチン３―０アルジェリア（１６日、カンザスシティー競技場）

前回大会王者のアルゼンチン（ＦＩＦＡランク１位）は、連覇をかけた初戦でアルジェリア（同２８位）と対戦。史上初の６大会連続Ｗ杯出場となったアルゼンチンのＦＷリオネル・メッシ（３８）はアルジェリア戦でハットトリックを決め、Ｗ杯通算１６得点に。元ドイツ代表ＦＷクローゼの持つ最多得点記録（１６点）に並び、新たな伝説を作った。

今大会の主役もやはり“神の子”だった。０―０の前半２７分、ＭＦデパウルの縦パスを受けると、ボールを運び左足を振り抜いて美しいミドルシュートを決める。前半６分に一度は抜けだしゴールネットを揺らしたが、オフサイドの判定。次のチャンスは逃さず決めてみせた。

さらに後半１５分、ＭＦマカリテルのミドルシュートのこぼれ球を右足で押し込み２点目。この日の第１試合でフランス代表ＦＷエムバペが２得点し通算１４得点としてメッシを上回ったが、約６時間後に“現役トップ”の座を奪還。第２試合でノルウェーの“怪物”ＦＷハーランドがそれぞれ２得点ずつ決めていたが、メッシも２点を記録した。

ただ、ここでは終わらないのが神の子たるゆえん。後半３１分、味方のパスを受けてミドルをゴール左に沈めると大記録達成に会場は観客総立ちで騒然となった。Ｗ杯でのハットトリックは２２年カタール大会決勝のエムバペ以来通算５５回目で、メッシにとって初。さらにライバルのポルトガル代表Ｃ・ロナウドが１８年ロシア大会スペイン戦で記録したハットトリックの最年長記録（３３歳１３０日）を大幅に更新。２０代のエムバペ、ハーランドが存在感を示す中、３９歳で今なおなぜ“神の子”と呼ばれるのか改めて証明し、後半３５分にスタンディングオベーションで送られ交代で退いた。

前回の２２年カタール大会では得点王のＦＷエムバペに次ぐ７得点を挙げ、５度目のＷ杯出場で初めての優勝を経験。伝説的なＦＷマラドーナらがいた１９８６年メキシコシティー大会以来、３６年ぶり３度目の世界一へ導き、２０１４年のブラジル大会（準優勝）に続く初の２度目の大会ＭＶＰを受賞した。

前回大会の決勝でＷ杯通算２６試合目となり、元ドイツ代表ＭＦマテウスを抜き歴代トップに。この試合が２７試合目の出場となり、大会を通じて更新し続けていく。大会中の６月２４日には３９歳を迎える。くしくもＷ杯デビュー戦で初ゴールも挙げたのは２００６年６月１６日のセルビア・モンテネグロ戦。ちょうど２０年のこの日、重ねた代表出場試合数は２００、ゴールは１２０に到達し、新たな歴史を作り続けている。世界最優秀選手賞「バロンドール」を史上最多８度受賞した“神の子”が、衰え知らずの活躍を見せ、１９６２年大会のブラジル以来となる連覇へ導く。

◆リオネル・メッシ １９８７年６月２４日、アルゼンチン・ロサリオ生まれ。３８歳。１３歳でスペインに渡りバルセロナと契約。成長ホルモンの分泌異常を治療後、１７歳でトップチームデビュー。スペイン１部得点王８度、欧州ＣＬ得点王６度、バロンドール（世界最優秀選手賞）受賞８度。２１年にパリＳＧ、２３年に米国・マイアミ移籍。０８年北京五輪金メダル、２１年南米選手権優勝、２２年カタールＷ杯優勝。１７０センチ、７２キロ。左利き。

◆Ｗ杯歴代通算得点

（１）１６＝クローゼ（ドイツ）、※メッシ（アルゼンチン）

（２）１５＝ロナウド（ブラジル）

（３）１４＝ミュラー（西ドイツ）、※エムバペ（フランス）

（６）１３＝フォンテーヌ（フランス）

（７）１２＝ペレ（ブラジル）

（８）１１＝クリンスマン（西ドイツ）、コチシュ（ハンガリー）

（１０）１０＝バティストゥータ（アルゼンチン）、クビジャス（ペルー）、ラトー（ポーランド）、リネカー（イングランド）、ミュラー（ドイツ）、ラーン（西ドイツ）

◆メッシの大会別ゴール

▽０６年ドイツＷ杯 １得点（８強）

▽１０年南アフリカＷ杯 ０得点（８強）

▽１４年ブラジルＷ杯 ４得点（準優勝）

▽１８年ロシアＷ杯 １得点（１６強）

▽２２年カタールＷ杯 ７得点（優勝）