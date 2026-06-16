洗い物激減！たった5分で完成するお店レベルのツナサンド
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「コンビニにはもう戻れない。5分ツナサンドが反則の旨さ」と題した動画を公開しました。たった5分で完成する、ボリューム満点で濃厚な味わいのツナサンドの作り方を紹介しています。
動画で目を引くのは、洗い物を極力減らすための時短テクニックです。ツナ缶の油や水分を切った後、缶の中に直接マヨネーズと隠し味の醤油を加えて混ぜ合わせます。「缶に直接入れれば洗い物が減る」と、手間を省く工夫が施されています。
食パンの準備にもポイントがあります。ラップの上に並べた6枚切りの食パン2枚にバターを塗り、さらにマスタードを加えることでお店の味に近づけています。そこにスライスチーズ、たっぷりのツナマヨ、ちぎったレタスを重ねてサンドし、ラップでぴっちりと包み込みます。5分ほど馴染ませてからカットすると、断面から溢れんばかりのボリュームたっぷりのツナサンドが現れます。
安くて簡単に作れるのに満足感は抜群。忙しい朝や手軽なランチのレパートリーに加えてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・ツナ缶 1缶
・マヨネーズ 大さじ2
・醤油 小さじ1/2
・食パン（6枚切り） 2枚
・バター（またはマーガリン） 5～10g
・マスタード 小さじ1
・スライスチーズ 1枚
・レタス 1～2枚
［作り方］
1. ツナ缶の水分または油を切る。
2. 缶の中に直接マヨネーズと醤油を加え、よく混ぜ合わせてツナマヨを作る。
3. ラップの上に食パン2枚を並べ、それぞれにバターとマスタードを塗る。
4. 片方の食パンにスライスチーズをのせ、その上に2のツナマヨをすべて平らに広げる。
5. ちぎったレタスを重ね、もう1枚の食パンでサンドする。
6. 全体をラップでぴっちりと包み、5分ほど置いて馴染ませる。
7. ラップごと包丁で半分にカットして完成。
動画で目を引くのは、洗い物を極力減らすための時短テクニックです。ツナ缶の油や水分を切った後、缶の中に直接マヨネーズと隠し味の醤油を加えて混ぜ合わせます。「缶に直接入れれば洗い物が減る」と、手間を省く工夫が施されています。
食パンの準備にもポイントがあります。ラップの上に並べた6枚切りの食パン2枚にバターを塗り、さらにマスタードを加えることでお店の味に近づけています。そこにスライスチーズ、たっぷりのツナマヨ、ちぎったレタスを重ねてサンドし、ラップでぴっちりと包み込みます。5分ほど馴染ませてからカットすると、断面から溢れんばかりのボリュームたっぷりのツナサンドが現れます。
安くて簡単に作れるのに満足感は抜群。忙しい朝や手軽なランチのレパートリーに加えてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・ツナ缶 1缶
・マヨネーズ 大さじ2
・醤油 小さじ1/2
・食パン（6枚切り） 2枚
・バター（またはマーガリン） 5～10g
・マスタード 小さじ1
・スライスチーズ 1枚
・レタス 1～2枚
［作り方］
1. ツナ缶の水分または油を切る。
2. 缶の中に直接マヨネーズと醤油を加え、よく混ぜ合わせてツナマヨを作る。
3. ラップの上に食パン2枚を並べ、それぞれにバターとマスタードを塗る。
4. 片方の食パンにスライスチーズをのせ、その上に2のツナマヨをすべて平らに広げる。
5. ちぎったレタスを重ね、もう1枚の食パンでサンドする。
6. 全体をラップでぴっちりと包み、5分ほど置いて馴染ませる。
7. ラップごと包丁で半分にカットして完成。
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