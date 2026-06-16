この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「コンビニにはもう戻れない。5分ツナサンドが反則の旨さ」と題した動画を公開しました。たった5分で完成する、ボリューム満点で濃厚な味わいのツナサンドの作り方を紹介しています。



動画で目を引くのは、洗い物を極力減らすための時短テクニックです。ツナ缶の油や水分を切った後、缶の中に直接マヨネーズと隠し味の醤油を加えて混ぜ合わせます。「缶に直接入れれば洗い物が減る」と、手間を省く工夫が施されています。



食パンの準備にもポイントがあります。ラップの上に並べた6枚切りの食パン2枚にバターを塗り、さらにマスタードを加えることでお店の味に近づけています。そこにスライスチーズ、たっぷりのツナマヨ、ちぎったレタスを重ねてサンドし、ラップでぴっちりと包み込みます。5分ほど馴染ませてからカットすると、断面から溢れんばかりのボリュームたっぷりのツナサンドが現れます。



安くて簡単に作れるのに満足感は抜群。忙しい朝や手軽なランチのレパートリーに加えてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・ツナ缶 1缶

・マヨネーズ 大さじ2

・醤油 小さじ1/2

・食パン（6枚切り） 2枚

・バター（またはマーガリン） 5～10g

・マスタード 小さじ1

・スライスチーズ 1枚

・レタス 1～2枚



［作り方］

1. ツナ缶の水分または油を切る。

2. 缶の中に直接マヨネーズと醤油を加え、よく混ぜ合わせてツナマヨを作る。

3. ラップの上に食パン2枚を並べ、それぞれにバターとマスタードを塗る。

4. 片方の食パンにスライスチーズをのせ、その上に2のツナマヨをすべて平らに広げる。

5. ちぎったレタスを重ね、もう1枚の食パンでサンドする。

6. 全体をラップでぴっちりと包み、5分ほど置いて馴染ませる。

7. ラップごと包丁で半分にカットして完成。