オランダとベルギーを公式訪問中の天皇、皇后両陛下。日本を出発する際、皇后さまが着用されたスーツの色がネット上で話題になっています。



【写真】「雅子さまKLMブルーだ」「配慮がすばらしい」と話題…皇后さまのセットアップ

天皇、皇后両陛下は13日、政府専用機で羽田空港を出発。天皇陛下は濃紺のスーツに水色のネクタイ、皇后さまは鮮やかなロイヤルブルーのセットアップと帽子の組み合わせといった、青を基調にしたコーディネートでした。



ネット上では、皇后さまが選んだ一着は、KLMオランダ航空のブランドカラーを想起させるという声が拡散。皇室はオランダの王室と深い親交があるため、皇后さまの細やかな心遣いがあったのではと想像する人が多く、「KLMオランダ航空のカラーでは？」「雅子さまKLMブルーだ」「オランダに敬意を払ってる」「相手国をリスペクト」「さすが雅子さま」「お洋服を通じてのお心遣いが素敵です」「配慮がすばらしい」などの声が相次ぎました。



KLMオランダ航空は1919年10月7日設立。「現在も創設時の名称で運航を続けている世界で最も古い航空会社です」（同社サイトから）。同社公式サイトや公式SNSなどによると、KLMはKoninklijke Luchtvaart Maatschappij の略で、王国航空会社を意味し、ロゴマークには王冠がデザインされています。コーポレートカラーは鮮やかな青色で、機体や制服などに使われており、航空ファンなどからは「KLMブルー」と呼ばれ親しまれています。