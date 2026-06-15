「赤い羽根共同募金」などを運営する北海道共同募金会は、およそ１億８０００万円が使途不明になっていると発表しました。



会計責任者の男性事務局長が着服していた疑いがあり、刑事告訴を検討しているということです。



使途不明になっているのは、北海道共同募金会が「赤い羽根共同募金」などで集めた寄付金、およそ１億８０００万円です。



寄付金は会計責任者の５０代の男性事務局長が１人で管理していて、札幌国税局が２０２６年２月、所得税法違反の疑いで共同募金会に強制調査に入り、使途不明金が発覚しました。





共同募金会によりますと、事務局長が２０２０年ごろから 着服 していた疑いがあるということで、刑事告訴を検討しているということです。 北海道 共同募金会 瀬尾英生会長）「（事務局長は）今後懲戒解雇の手続きを行っていくことになる。事実が確定し次第、事務局長への損害賠償請求なども行うことになる」 赤い羽根共同募金 」では例年６億円から７億円の 寄付金 が集まります。 寄付金 は毎年４月に道内１９３の共同募金委員会を通じて福祉活動の助成金として分配していますが、２０２６年は使途不明金の調査をしているため、まだ分配できていないということです。共同募金会は「再発防止の取り組みを進めていく」としています。