昨年2022年末よりネット上で大きな騒動となっている、仁藤夢乃さんが代表をつとめる一般社団法人Colaboにまつわる問題。騒動が拡大する中、「赤い羽根共同募金」にも“延焼“、炎上状態となってしまっているようである。過去に、赤い羽根共同募金の「赤い羽根福祉基金」(https://www.akaihane.or.jp/kikin-2/)にて一般社団法人Colaboに2018年度700万円2019年度980万円2020年度1000万円と、3年間で合計2680万円の助成決定報告
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