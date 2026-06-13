芝1200メートル

中央競馬が13日に行われ、阪神5R・2歳新馬（芝1200メートル）は2番人気ロンドンガーズ（牡、前川）が制した。ロケットスタートを決めて好タイムで逃げ切り。鮮やかな勝ちっぷりにファンの視線が集中した。

ゲートが開いた直後、早くもライバルたちの前に出たロンドンガーズ。鮮やかに逃げ切り、1番人気メアグローリアに3馬身差をつけた。勝ちタイム1分8秒2もタイレコードと超優秀で、X上の競馬ファンからも賛辞が相次いだ。

「とんでもねぇロケットスタート」

「ロンドンガーズが1:08.2出してんやべえ」

「ロンドンガーズは、重賞級でしょ」

「ロンドンガーズかなり強い勝ち方。 タイムもめちゃ速い」

「テン良し中良し終い良しの2歳馬離れした競馬」

ロンドンガーズは父グレーターロンドン、母スカイランダーガール（母の父ストロール）の血統。馬名意味は「王室警備を支援する部隊」。

阪神の2歳新馬では、6日の5R（1600メートル）を上がり3ハロン32秒4で差し切ったジーティーサクラが話題となっていた。



（THE ANSWER編集部）