「まじでめっちゃ似てる！」４発快勝のアメリカ代表で輝いた“レジェンド２世たち”が話題 「息子めちゃくちゃ巧い」「怪人で大統領の遺伝子だからな」【W杯】
現地６月12日、北中米ワールドカップのグループＤが開幕し、ホストカントリーであるアメリカ代表が難敵パラグアイと対戦した。アメリカはFWフォラリン・バロガンの２発などで前半のうちに３点のリードを奪うと、後半は相手の反撃を１点に抑え、終了間際に途中出場のレイナがダメ押し弾。４−１の快勝を飾った。
ゲーム終盤に日本のファンを沸かせたのが、ふたりの“レジェンド２世”だ。まず71分に投入されたのがFWティモシー・ウェア。1990年代にモナコやパリＳＧ、ミランで活躍し、95年にアフリカ出身者として初めてバロンドールを受賞した“リベリアの怪人”、ジョージ・ウェア氏の息子だ。現在マルセイユでプレーする26歳は右サイドに配備されると、自慢の局面打開力を活かして何度か鋭い速攻を仕掛けた。
もうひとりは、同じく81分からピッチに立ったMFジョバンニ・レイナだ。こちらも1990年代半ばから2000年代にかけてアメリカ代表の司令塔として一時代を築き、レンジャーズやマンチェスター・シティなど英国で名を馳せたクラウディオ・レイナ氏を父に持つ。十代からボルシアＭＧで研鑽を積んできた23歳のジョバンニは、90＋５分に鮮やかなアウトサイドショットで母国に４点目をもたらした。
そんなふたりが往年の名手たちの息子であると知ったファンからは、SNSやネット上に書き込みが殺到。ウェアに対しては、「ウェアの息子いるのアツい」「怪人で大統領の遺伝子だからな」「雰囲気はおやじに似てるね」「えっ!? 久々に名前聞いた」「２世代で観れてなんだか嬉しい」といった声が上がり、レイナに関しても「まじでめっちゃ似てる！」「息子めちゃくちゃ巧いな」「レイナが決めたのデカイ」「期待の注目株ですからね」「お父さんめっちゃ喜んでると思うよ」など、小さくなく反響が寄せられた。
グループＤはアメリカ、パラグアイ、トルコ、オーストラリアが同居。オーストラリアvsトルコ戦は一日遅れで開催される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】文字通りの美しきゴラッソ！ アメリカ代表のジオ・レイナがねじ込んだアウトサイドショットをチェック！
ゲーム終盤に日本のファンを沸かせたのが、ふたりの“レジェンド２世”だ。まず71分に投入されたのがFWティモシー・ウェア。1990年代にモナコやパリＳＧ、ミランで活躍し、95年にアフリカ出身者として初めてバロンドールを受賞した“リベリアの怪人”、ジョージ・ウェア氏の息子だ。現在マルセイユでプレーする26歳は右サイドに配備されると、自慢の局面打開力を活かして何度か鋭い速攻を仕掛けた。
もうひとりは、同じく81分からピッチに立ったMFジョバンニ・レイナだ。こちらも1990年代半ばから2000年代にかけてアメリカ代表の司令塔として一時代を築き、レンジャーズやマンチェスター・シティなど英国で名を馳せたクラウディオ・レイナ氏を父に持つ。十代からボルシアＭＧで研鑽を積んできた23歳のジョバンニは、90＋５分に鮮やかなアウトサイドショットで母国に４点目をもたらした。
グループＤはアメリカ、パラグアイ、トルコ、オーストラリアが同居。オーストラリアvsトルコ戦は一日遅れで開催される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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