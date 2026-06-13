ソニーネットワークコミュニケーションズは、光回線サービス「NURO 光」で、PlayStation 5のリースプラン「PlayStation 5 for NURO」のリニューアルを発表した。

提供機器を「PlayStation 5」「PlayStation デジタル・エディション」から「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」に変更し、利用料金を月1500円に値下げする。

また、新規で「NURO 光」と「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 for NURO」を契約することで、光回線の月額料金から3年間毎月520円を割引する特典の提供を開始する。これにより、実質月980円で「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」が利用できることになる。これにあわせ、プラン名は「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 for NURO」に切り替わる。

さらに、「PlayStation Portal リモートプレーヤー」などが抽選で当たるキャンペーンも実施する。期間は7月19日まで。「NURO 光」と「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 for NURO」を新規で契約したユーザーが対象。景品と当選人数は、A賞「PlayStation Portal リモートプレーヤー」が3名、B賞「DualSense ワイヤレスコントローラー（リズム ブルー）」が10名、C賞「シリコーンポーチ（DUALSHOCKグレー）」が20名となっている。

また、すでに「NURO 光」を契約中で、「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 for NURO」を新規で申し込んだユーザーには、抽選でシリコーンポーチ「PlayStation」がプレゼントされる。

「PS5 for NURO」は、「NURO 光」を契約しているユーザーを対象に、ソニー・インタラクティブエンタテインメントのゲーム機「PlayStation 5」をリースするオプションサービス。3年間の契約継続期間が設定され、その間は定額でPS5が利用できる。