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映画独自解説家の守鍬刈雄が「IMAXのプレショーが新しくなるらしい」と題した動画を公開した。本編上映前に流れる「プレショー」のリニューアルを機に、歴代の映像が持つ役割や、知られざる演出の歴史を振り返っている。

守鍬氏は冒頭で、自身が初めてカウントダウンを見た際の感想を「これって3D映画より3Dなのでは」と表現し、未来を感じたと振り返る。IMAXは昔から本編前に「今から特別な映画体験が始まる」という演出を行ってきたという。1990年代には専用のイントロ映像が存在し、何度も作り直されてきた歴史がある。

2010年代前半になると、世界中の劇場で「IMAXカウントダウン」が流れるようになった。数字の表示とともに重低音が鳴り響き、観客の期待感を高める演出が確立。映画好きの中には、本編よりもこのカウントダウンが好きだという人もいるほどだという。

大きな転換点となったのは、2015年に登場した「Never Compromise（決して妥協するな）」バージョンである。デザイナーのティモシー・エヴァンスが制作したこの映像は、単なる劇場案内ではなく、「なぜIMAXで見るべきなのかを1分間で観客に体験させる」ことを目的としたIMAXそのもののCMだった。ダイヤモンドやサイバー空間の映像、劇場全体を使った立体音響が特徴的である。

さらに動画内では、映像に隠されたトリビアが紹介された。「針が落ちる小さな音」について守鍬氏は、小さな音も逃さないという意味ではなく「静寂を表している」と解説。また、針からジェット機へと切り替わるシーンには、名作映画『2001年宇宙の旅』へのオマージュが込められているという。

2019年には農場や戦場、宇宙を旅する「Infinite Worlds（無限の世界）」という別バージョンも登場した。そして今回、約10年にわたって親しまれてきた「決して妥協するな」バージョンがついに終了し、新たな映像へと引き継がれる。映画体験の始まりを告げるプレショーが、次にどのような世界を見せてくれるのか、ファンの関心を惹きつける内容となっている。

YouTubeの動画内容

00:00

プレショーのリニューアルと歴史の振り返り
00:30

90年代から2010年代にかけてのプレショーの変遷
00:56

大きな転機となった2015年「Never Compromise」バージョン
01:25

「針が落ちる音」が表す意味と名作映画へのオマージュ
01:48

2019年「Infinite Worlds」と新たなプレショーへの期待

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