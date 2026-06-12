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お口と姿勢の専門家であるまい先生が、YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」にて「【ベビー服】【0歳～3歳】ロンパースは危険？発達の専門家が教える赤ちゃん服の選び方」と題した動画を公開した。動画では、赤ちゃんの洋服選びにおいて「ロンパース（つなぎ服）」などの胴体と繋がっている服が、運動発達に与える影響について解説している。



動画は、視聴者からの「1歳半の子供の下着をロンパースから涼しいものに変えたいが、セパレートだとお腹が出てしまう」という悩みに答える形で進行する。まい先生は結論として、「セパレートのほうがいい」と明言した。



その理由として、「股関節を固定しちゃう」ことや、「側屈とかがしにくいから、体幹にもあまりよくない」ことを挙げ、つなぎ服が赤ちゃんの運動発達に影響を及ぼす可能性を指摘した。秋口などに着せがちな、足の先まで覆われている服についても「足部感覚がうまく統合していかない」と注意を促している。



一方で懸念されるお腹の冷え対策については、「腹巻き」の活用を推奨した。中でも、100円ショップなどで買える大人用の「洗顔用ヘアバンド」を腹巻き代わりに使うという、他のお母さんから聞いたユニークで賢いアイデアを紹介。「柔らかいから肌傷めない」「タオル地でふわふわなので、汗かいたら吸収してくれる」と絶賛し、手軽に取り入れられる工夫として提案した。



さらに動画の後半では、やりがちなNGコーディネートについても言及。女の子向けの「パンツが縫い付けられているワンピース」や「オーバーオール」などは、股関節の可動域や体幹を固定してしまうため避けるべきだと語った。また、冬場に履かせがちな「タイツ」に関しても、足裏の感覚がなくなり、滑りやすくなるため「やめた方がいい」と断言。寒さ対策にはレッグウォーマーや、セパレートの靴下を選ぶことを勧めている。



まい先生は「いずれにせよ繋がっているものはあまりお薦めしない」と結論づけ、赤ちゃんの自然な動きを妨げない服選びの重要性を強調した。見た目の可愛さや利便性だけでなく、運動発達の観点を取り入れた服選びの基準は、子育て中の親にとって日々の大きなヒントとなる内容となっている。