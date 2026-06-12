新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月13日（土）にファンミーティングのため来日する韓国の人気俳優ユン・チャンヨン出演の人気作計６作品を全話配信中。



今回全話配信されているのは、高校生に憑依したヤクザと同級生が織りなす成長物語『ヤクザの俺が高校生になった』、社会問題に斬り込んだミステリーとして高い評価を受けたヒューマンサスペンス『誰も知らない』、ペインクリニック科を舞台に描く本格メディカルドラマ『医師ヨハン』、朝鮮王朝建国の歴史を新たな角度から描き出したエンターテインメント超大作『六龍が飛ぶ』、“神の手”と呼ばれた変わり者の天才外科医と若き医師たちの成長を描く『浪漫ドクター キム・サブ』、17歳で時間が止まったままの２人が贈るヒーリングラブコメディ『30だけど17です』。なお、『六龍が飛ぶ』は６月14日（日）まで全話無料配信中。