スタイル良すぎて目が釘付け…韓国美人ゴルファー、ピタピタウェアでファンの視線強奪

ミス・コリアに出場経験のある韓国女子ゴルファー、キム・ソルビの美貌がファンの間で話題だ。

【写真】キム・ソルビ、ぴたぴたのゴルフウェア姿

キム・ソルビは最近、自身のインスタグラムを更新。桜や雲、ハートの絵文字とともに数枚の写真を投稿した。

投稿には、広大なゴルフコースの各所で写真撮影に励むキム・ソルビが写っている。淡いピンクのポロシャツにアイボリーのミニスカート、ピンクのジャケットを羽織ったゴルフウェアコーデで、カメラに向かって多彩なポーズを見せている。

タイト目なポロシャツでボリューム感のあるスタイルを強調し、ミニスカートからすらりと伸びる美脚をあらわにしたキム・ソルビ。彼女の美貌を目にしたファンからは、「ソルビさん、最高です！」「ビューティフル」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ソルビInstagram）

キム・ソルビは1995年4月7日生まれの31歳で、2013年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会。ジャンプツアー（3部）やドリームツアー（2部）といった下部ツアーを中心にキャリアを積んできた実力派だ。

そんな彼女の名を一躍有名にしたのが、2020年の「ミス・コリア」ソウル本選出場だった。プロゴルファーとしては異例の挑戦ながら、「スポテイナー賞」を受賞。競技者としての芯の強さと、モデル並みのビジュアルを兼ね備えた存在として人気を博した。

また、近年はゴルファーとしての活動に加え、テレビ番組への出演も増加。SBS Golfのレッスン番組『シーっ！秘密だよ2』（原題）では、明るいキャラクターと的確なアドバイスで視聴者を魅了した。