パンサー尾形、８歳愛娘と父娘デート満喫＆仲良しプリクラ公開
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが11日までにオフィシャルブログを更新。夫・尾形と８歳の長女・さくらちゃんによる“父娘デート”の様子を公開し、仲睦まじい親子の姿が反響を呼んでいる。
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いなどがユーモアたっぷりにつづられ、ファンから人気を集めている。
９日、あいさんは「パパとふたりでデート！！！」と題してブログを更新。「今日はなんと、パパが夜までお仕事がなかったので」と切り出し、尾形と娘が以前から約束していたという“父娘デート”へ出かけることを報告。学校から帰宅した娘は、「行ってきまーす！」と元気に出発。尾形と２人で食事も楽しんでくる予定だといい、あいさんは「いいじゃないいいじゃない！！」「ゆっっっっくりしてらっしゃい」と温かく送り出した。
その後、「一目瞭然でしょ、これみたらさ。笑」と題したブログを更新し、「さくちゃんとパパどうやらめちゃくちゃ 楽しんできたみたいです。笑」と“父娘デート”について触れ、「これみたらどれだけ楽しんできたか一目瞭然です」と白いTシャツにデニムパンツ姿の尾形とラベンダーカラーのトップスにストライプ柄のパンツを合わせた娘がハート形を作ったポーズや花火を背景にしたコミカルなカット、教室風の背景で手を振るショットなど仲の良さが伝わるプリクラを複数枚公開。
また、“父娘デート”の帰りには人気商品「もっちゅりん」を購入するため30分並んだといい、あいさんは「もっちゅりん30分並んで買ってきてくれたよ！笑」と報告。
最後は「またふたりでデートするんだって！」と明かし、「原宿とディズニー行くらしいよ。笑」と今後の“父娘デート”計画についても明かし、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「いいな〜」「ハートの糸で繋がってるピンプリ」「本当にそっくり過ぎ」「何というか……付き合いたての彼氏＆彼女」「お二人ともかわいい」「楽しそう！」 「いい笑顔」「ほっこり」「２人改めてそっっっくりーー」「最高のパパ」「とことん娘が楽しんでくれるなら全力投球で楽しむ大将最高のパパ」「癒しをサンキュー」「楽しさが伝わってきます」 「仲良し親子でとても素敵」などの声が寄せられている。
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いなどがユーモアたっぷりにつづられ、ファンから人気を集めている。
その後、「一目瞭然でしょ、これみたらさ。笑」と題したブログを更新し、「さくちゃんとパパどうやらめちゃくちゃ 楽しんできたみたいです。笑」と“父娘デート”について触れ、「これみたらどれだけ楽しんできたか一目瞭然です」と白いTシャツにデニムパンツ姿の尾形とラベンダーカラーのトップスにストライプ柄のパンツを合わせた娘がハート形を作ったポーズや花火を背景にしたコミカルなカット、教室風の背景で手を振るショットなど仲の良さが伝わるプリクラを複数枚公開。
また、“父娘デート”の帰りには人気商品「もっちゅりん」を購入するため30分並んだといい、あいさんは「もっちゅりん30分並んで買ってきてくれたよ！笑」と報告。
最後は「またふたりでデートするんだって！」と明かし、「原宿とディズニー行くらしいよ。笑」と今後の“父娘デート”計画についても明かし、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「いいな〜」「ハートの糸で繋がってるピンプリ」「本当にそっくり過ぎ」「何というか……付き合いたての彼氏＆彼女」「お二人ともかわいい」「楽しそう！」 「いい笑顔」「ほっこり」「２人改めてそっっっくりーー」「最高のパパ」「とことん娘が楽しんでくれるなら全力投球で楽しむ大将最高のパパ」「癒しをサンキュー」「楽しさが伝わってきます」 「仲良し親子でとても素敵」などの声が寄せられている。